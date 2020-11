Le quiz Voldemort le plus difficile que vous ayez jamais pris

Lord Voldemort sera considéré comme l’un des méchants les plus redoutables de tous les divertissements. Bien que l’homme derrière le mythe ne fasse pas trop lui-même, il a un tel commandement sans se décourager sur ses fidèles mangemorts que le nom de ceux qu’ils servent ne peut être prononcé. Personne ne répand la peur à travers un monde sorcier comme le vieux Voldy.

JK Rowling a qualifié son méchant le plus infâme de psychopathe enragé et d’intimidateur qui se déteste, né du non-amour et désespéré de venger les sorciers pour la tache que les moldus ont mise sur leur monde. Avec des comparaisons notables avec des dictateurs tyranniques tels qu’Adolf Hitler et Joseph Staline, il est assez facile de comprendre pourquoi tant de gens craignent et méprisent ce personnage.

Alors que de nombreux fans pointeraient du doigt le professeur en rose, Dolores Umbridge, en tant que méchant le plus méprisable de la série Harry Potter, il est impossible de reconnaître à quel point le Seigneur des Ténèbres était dévastateur pour le monde des sorciers.

Comme on ne peut même pas parler de celui qui ne doit pas être nommé, il peut naturellement être assez difficile de raconter toutes ses histoires. Cela pourrait rendre un peu difficile de se souvenir de tous les petits détails de sa vie. Voyons si vous pouvez tous les raconter.

Réponses à la fin!