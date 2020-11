Le quiz sur les films de science-fiction le plus difficile sur Internet

Depuis qu’il y a des films, il y a eu des films de science-fiction.

Lorsqu’il est bien fait, peu de choses peuvent surpasser une excellente image de science-fiction. Avec l’ampleur et les possibilités offertes par le genre de science-fiction, il existe un potentiel infini littéralement lié à jamais à la timonerie de la science-fiction.

Envie de vous diriger vers les étoiles? La science-fiction vous soutient. Envie de plonger dans une réalité alternative? La science-fiction vous couvre. Envie de lasers et de robots? La science-fiction est votre lieu de prédilection. Vous voulez des héros et des méchants surpuissants? Encore une fois, la science-fiction a tout ce dont vous avez besoin.

Le fait est qu’aucun genre cinématographique ne se prête aussi bien à l’imagination humaine qu’à la science-fiction. Tout ce qui peut être imaginé, la science-fiction peut lui donner vie.

Au fil des décennies, il y a eu tellement de films de science-fiction remarquables. Des premiers classiques des années 1920 et 1930, aux franchises percutantes comme Star Wars et Star Trek, aux offres plus acclamées comme Blade Runner et Ex Machina, la science-fiction a des films vraiment époustouflants sous sa bannière.

Mais connaissez-vous bien le monde des images de science-fiction? Espérons que très bien, car ici nous avons mis en place le quiz de science-fiction le plus dur sur Internet!