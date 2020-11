Le quiz Harry Potter le plus difficile de l’univers

Très peu de franchises ont eu autant d’influence sur la culture pop que Harry Potter, qui entre les romans de JK Rowling et Warner Bros. ‘ les séries de films sont devenues l’une des PI les plus lucratives de l’histoire.

Et bien que les adaptations de films ne soient pas des interprétations parfaites du texte bien-aimé de Rowling, elles ont absolument réussi à capturer l’âme et l’essence du matériau source et à le rendre accessible à un public encore plus large.

Mais peu importe le nombre de fois que vous avez inévitablement regardé les films – en plus de relire les livres, bien sûr – à quel point vous vraiment connaissez Harry Potter au cinéma?

Ce follement Le quiz du film Potter stimulant vous fera explorer les profondeurs de votre cerveau pour découvrir les connaissances les plus obscures et les plus difficiles à retenir de la franchise, des détails mineurs apparemment insignifiants aux anecdotes éphémères, aux one-liners simples et à tout ce qui se trouve entre les deux.

Si vous parvenez à atteindre près de 100% sur ce quiz, vous pouvez vous compter parmi les fans les plus acharnés de Potter. Pourtant, peu importe comment vous faites, les réponses sont toujours à la fin. Bonne chance!