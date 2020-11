Le quatrième meilleur film de super-héros de 1995– / Film

Les fans attendaient de voir Les nouveaux mutants depuis 2018, et comme nous l’avons tous entendu dans la même blague encore et encore, ils pourraient aussi bien être appelés Les vieux mutants. Mais c’est la qualité de la blague Les nouveaux mutants est digne car c’est une boiterie totalement sans vie jusqu’à la fin de la ligne d’arrivée pour le X Men la franchise. En fait, comme Les nouveaux mutants Bande-annonce honnête si succinctement, vous souhaiterez que le film s’appelle The Suicide Squad.

La nouvelle bande-annonce honnête des mutants

Presque aucun super-pouvoir n’est utilisé dans cette histoire qui se déroule dans un hôpital enseignant mutant vide, hors marque. Eh bien, au moins jusqu’à ce qu’un ours démon fumé se présente pour finalement forcer quelque chose à se produire. Ça va cependant, car le nom du personnage est Demon Bear, et il est de Marvel Comics, et vous n’aurez probablement pas à vous soucier de lui pendant longtemps.

C’était censé être un film d’horreur mettant en vedette X Mendes personnages de style, mais l’horreur ne va pas au-delà de PG-13 et vole des «frayeurs» à des films qui l’ont déjà fait beaucoup mieux. Sérieusement, le film aurait été meilleur s’il ne contenait que le casting Buffy le vampire contre la tueuse tout le temps. Ils le regardent déjà dans le film, alors asseyez simplement la caméra devant la télévision et laissez Sarah Michelle Gellar faire tout le gros du travail.

Sérieusement, je ne peux pas croire que c’est ainsi que le X Men la franchise touche à sa fin. Comme le dit Honest Trailer, cela ressemble à un pilote prolongé pour une série de super-héros que The CW a transmise, et c’est bien. Il ne reste plus qu’à attendre de voir ce que Kevin Feige fait avec les mutants.

