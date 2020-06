Le quatrième film «Matrix» arrive au printemps 2022

Les acteurs Tiffany Haddish et Lil Rel Howery ont rejoint vendredi une manifestation de Black Women Lead à l’extérieur de l’emblématique club de comédie de Los Angeles Laugh Factory, prononçant tous deux de puissants discours en soutien au mouvement Black Lives Matter.

Haddish, surtout connue pour ses rôles dans l’émission télévisée « The Last O.G. » et des films comme «Girls Trip» et «Night School», ont dénoncé la brutalité policière et le privilège des blancs.

«J’en ai assez d’avoir peur que mon frère aille dehors et se fasse tirer dessus. Je suis tellement fatigué de toute cette violence », a déclaré Haddish. «Je crois vraiment dans le pouvoir de mettre quelqu’un hors de contrôle. Dites vos mots, puis continuez votre chemin. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire de temps en temps? Je serais ravi de pouvoir simplement parler de la police sans avoir peur. »

Malgré l’injustice raciale en cours, Haddish a souligné un avenir meilleur pour les Noirs.

«Je veux que les gens soient responsabilisés, je veux du pouvoir pour les gens, je veux que les gens puissent aider à créer des lois qui nous protégeront», a déclaré Haddish. «Je veux que nous puissions prospérer et réussir et que nos enfants soient en bonne santé. Je veux juste le meilleur pour nous tous. »

Pookey Wigington, producteur de films et président de HartBeat Productions, a également pris la parole lors de la manifestation et a fait une introduction sincère à Howery.

« Je vois un jeune homme dans le public et je sais qu’il ne veut pas que je dise son nom, mais je le suis quand même, parce qu’il est ce que j’appelle l’avenir », a déclaré Wigington. «Ce gars a une voix. Ce mec est un homme d’affaires. Ce gars-là va faire la différence parce qu’ils ne nous laisseront pas beaucoup entrer. «

Howery, connu pour son travail dans «The Carmichael Show» et «Get Out», a prononcé un discours passionné sur la façon dont Black Lives Matter est un mode de vie, pas seulement un mouvement.

«Je sais que lorsque nous retournerons au travail, nous serons ravis de faire de l’argent à nouveau et tout ça, mais c’est notre mode de vie maintenant», a déclaré Howery. « Je disais simplement à mon ami, autant que vous planifiez un brunch, je veux pouvoir aller voir mon ami, » Oh, j’ai eu une protestation à midi. « »

Il a également souligné la nécessité de diversifier tous les aspects d’Hollywood, des salles d’écrivains à l’équipage en passant par les cheveux et le maquillage.

«Quiconque est un artiste ici – un acteur, un producteur, un réalisateur – est maintenant le moment de mettre plus de pression sur eux pour rendre ces salles d’écrivains originaux diversifiées pour de vrai. Ayez de vraies productions avec plus de Noirs », a déclaré Howery. « Si nous faisons un spectacle noir, je ne devrais pas avoir ces mères-là, ce n’est pas noir qui m’explique quel type de lumière devrait être sur mon visage. »