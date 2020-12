Le Qualcomm Snapdragon 888 est là, ce qu’il promet, et plus de technologie aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du mercredi 2 décembre 2020.

1. Votre produit phare Android 2021 aura l’un de ces …

Qualcomm a annoncé son chipset phare de nouvelle génération, le nouveau Snapdragon 888, qui alimentera la plupart des bons produits phares d’Android en 2021, et se battra contre le chipset A14 d’Apple. Cette fois, cependant, il est fabriqué par Samsung, pas TSMC, et il y a un tas de détails à entrer.

Ce que nous savons jusqu’à présent du discours d’ouverture du premier jour (YouTube) semble bon, et le discours d’ouverture du jour 2 se déroule au moment où j’écris – regardez une plongée en profondeur qui vient d’être publiée, ici, ou regardez une magnifique vidéo technique de Gary explique ci-dessous:

Spécifications:

Le grand saut en avant pour la gamme Snapdragon pourrait bien être ici. Cela pourrait bien être une puce monstre pour les produits phares de 2021:

Le 888 est basé sur le nœud 5 nm, fabriqué par Samsung.

La configuration du processeur est la suivante: 1x 2,84 GHz (Cortex-X1), 3x 2,4 GHz (Cortex-A78) et 4x 1,8 GHz (Cortex-A55) pour des performances de processeur 25% supérieures.

Le modem est désormais entièrement intégré, contrairement au 865. Il s’agit du dernier modem X60 5G, qui prend en charge à la fois mmWave et sub-6GHz 5G, avec prise en charge multi-SIM, agrégation de porteuses améliorée pour des vitesses de données rapides, ainsi que partage de spectre dynamique, pour améliorer la prise en charge des réseaux 4G existants. En bref, vous pouvez vous attendre à atteindre ces vitesses de pointe 5G de manière plus cohérente que la dernière génération. De plus, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, double radio Bluetooth 5.2 et prise en charge de la dernière norme Bluetooth LE Audio.

Sur le front du GPU, Qualcomm revendique également un GPU 35% plus rapide, avec de nouvelles fonctionnalités Snapdragon Elite Gaming et des performances graphiques plus rapides. Cela augmente les pilotes GPU pouvant être mis à jour, les fréquences d’images de 144 ips et le rendu du bureau en avant.

Il dispose du nouveau moteur IA de sixième génération. Il propose 26 opérations par seconde de calcul d’apprentissage automatique.

Une autre caractéristique phare: un nouveau processeur d’image Spectra offre 2,7 gigapixels par seconde de débit; assez pour traiter 120 images 12MP par seconde.

Marques à bord:

Comme point de la présentation, nous avons vu une liste de «partenaires distingués» qui lanceront un smartphone premium basé sur le Snapdragon 888 «l’année prochaine».

Cela incluait Xiaomi, LG, OnePlus, Oppo, Motorola, Asus, ZTE et les marques habituelles.

Mais, en fait, les marques manquantes sont au moins partiellement intéressantes ici: les logos Google, Microsoft, Sony et Samsung manquaient.

Hm! J’ai regardé cette partie de la présentation à quelques reprises. Cela signifie-t-il qu’il y aura sur le smartphone Samsung ou Google un Snapdragon 888 en 2021?

Hé, je n’en serais pas sûr.

Par exemple, l’édition 2019 de ce graphique ne répertorie pas Google, Realme ou Sony, mais seul Google a retardé la livraison d’un téléphone de la série Snapdragon 865 en 2020.

Les marques listées viennent peut-être d’accepter d’être répertoriées et de participer à la journée du Sommet. Les marques manquantes sont toutes des poids lourds, et associer leurs marques de cette manière n’est peut-être pas ce que ces entreprises veulent faire. Sony, par exemple, est très prudent avec sa marque.

Pourtant, Samsung était là-bas en 2019, mais pas en 2020 …

Je me suis enregistré auprès de notre propre Hadlee Simons qui a participé aux sommets de Qualcomm dans le passé et qui suit le match de près. Il m’a dit: «Les rumeurs du début de l’année indiquaient que la série Galaxy S21 serait équipée du (nouveau) Exynos 2100 ou Snapdragon 888. Il convient également de noter que la propre fonderie de Samsung est presque confirmée comme fabriquant le Snapdragon. 888. Il s’agit de différentes entreprises appartenant au conglomérat Samsung, mais c’est à noter.

«L’Exynos 2100 est probablement le premier processeur phare Exynos sans la technologie de processeur personnalisée de Samsung depuis le chipset Exynos 7420 du Galaxy S6.

Appellation:

Nous avons supposé que le prochain chipset Snapdragon serait le Snapdragon 875, conformément à la convention de dénomination des Snapdragon 835, 845, 855 et plus récents 865 au cours des quatre dernières années.

Mais Qualcomm avait également des chiffres étranges à l’époque: les 800, 801 et 805 entre 2013/14 et 808 et 810, 820 et 821 en 2016.

Cette méthode de cohérence semblait donc un peu trop conventionnelle. Passer à 888 peut marquer cela comme important de Qualcomm.

Aussi: pas encore de mot sur une nouvelle puce de bureau.

2. Rapport: Xiaomi a des objectifs d’expédition de smartphones incroyablement élevés pour 2021 (Autorité Android).

3. Google Pixel 5 pourrait bientôt bénéficier d’une fonction d’égalisation automatique intelligente: Adaptive Sound (Autorité Android).

4. Motorola, pionnier du mode bureau, propose enfin une expérience informatique aux téléphones modernes – comme Dex, mais Moto (Autorité Android).

5. Holy moly: l’exploit Wi-Fi sans clic sur iPhone est l’un des hacks les plus époustouflants jamais créés. Vraiment! C’est une lecture folle: «Les paquets Wi-Fi pourraient voler des photos. Aucune interaction nécessaire. Au fil des airs. (Également à couper le souffle: un article de 30000 mots où un chercheur de Google a tout détaillé) (Ars Technica).

6. Google Maps dispose désormais de son propre flux d’actualités appelé « Flux de communauté » pour les zones locales – déployé actuellement dans le monde entier (blog.google).

7. Le radiotélescope emblématique de l’Observatoire Arecibo de Porto Rico a subi un effondrement catastrophique hier, envoyant l’antenne de 900 tonnes dans le plat. Voici à quoi cela ressemble d’un drone POV (Youtube).

8. 8. Hyundai dévoile la plateforme EV pour ses 23 véhicules à venir (Engadget).

9. Salesforce annonce l’achat de Slack à 27,7 milliards de dollars (TechCrunch).

10 600 «jeunes entrepreneurs, militants, scientifiques et artistes» présentés dans la 10e édition Forbes 30 de moins de 30 ans, félicitations à eux. Des YouTubers comme MKBHD et MrBeast ont été répertoriés, et la liste est assez impressionnante à travers tant de facettes de la vie. (Comment sont-ils tous si jeunes!)

11. Le Spotify Wrapped annuel est sorti. Mon meilleur artiste: Tame Impala. De plus, plus de 7 000 minutes de podcasts et je ne suis passé à Spotify qu’au milieu de l’année. Hmm. (Spotify).

12. Microsoft vend un vilain pull MS Paint et une partie du produit profite à Girls Who Code (Le bord).

13. Histoires de science-fiction en six mots: «Profitez», disait-il, et même Mars »(Filaire).

14. ELI5: «Pourquoi les articulations font-elles un« craquement »pour certaines activités telles que monter les escaliers, mais aucune douleur actuelle ne leur est associée?» (r / expliquer comme cinq)

