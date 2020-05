Le quai de chargement est «en pleine floraison» – betanewsfr

Au cours des deux dernières semaines, le printemps a définitivement pris son envol, alors que Mère Nature fait un pied de nez à COVID-19. Et la Loading Dock Gallery des Western Avenue Studios est également imprégnée des couleurs vives du printemps, avec son exposition actuelle «In Full Bloom (trois)».

Bien que la galerie ne soit pas actuellement ouverte, vous pouvez tout voir virtuellement sur www.theloadingdockgallery.com.

Le spectacle est un événement annuel à LDG, l’un axé sur la présentation des plus belles œuvres d’art de tous – le monde naturel.

Des nasturtiums éblouissantes de Linda Hefner aux roses de plage d’Ellen Zipeto et aux délices du jardin de Tarja Cockell, le spectacle

fait appel aux sens avec ses médiums fascinants, ses couleurs étonnantes, ses textures exquises et sa forme distinctive.

Profitez de ces créations inspirantes en ligne et savourez la beauté et la splendeur de Mère Nature, de ses créatures et de tout ce qui touche au jardin, à la pandémie.

L’art à la maison

Le musée d’art de Fitchburg a lancé une gamme d’activités artistiques sympas que vous pouvez faire à la maison, inspirées de sa collection permanente. Les projets créatifs incluent l’art abstrait, les effets de photographie et plus encore. Les enfants peuvent profiter d’activités artistiques faciles, y compris des projets de sculpture, de peinture et de dessin recyclés. Et il existe des conseils pour les soignants pour guider le processus créatif. Il existe également des idées et des instructions pour la gravure et un tutoriel quotidien en papier mâché. Visitez www.fitchburgartmuseum.org/museum-from-home pour ces idées et plus encore.

Loterie de poterie

La céramiste Nancy Barkman a fait don d’un vase en grès pour une tombola en ligne au profit de Loading Dock Gallery. Il est émaillé, avec un glissement mat blanc texturé, et accentué par des marques de pinceau noires. Le tirage est le 6 juin et vous n’avez pas besoin d’être présent pour gagner. Visitez www.theloadingdockgallery.com pour les détails et les billets.

Connexion cinétique

C’est dans quelques mois, mais néanmoins plein d’espoir. Nous parlons de la Lowell Kinetic Sculpture Race 2020. Les organisateurs ont publié une annonce «Save the date» sur cet événement loufoque de Lowell qui comprend un défilé dans le centre-ville de Lowell de ces sculptures loufoques de terre dans l’eau, suivi d’une aspiration dans le puissant Merrimack. Le KSR de cette année est prévu pour le 19 septembre, alors mettez votre cap sur la réflexion et commencez à structurer cette sculpture. Visitez www.lowellkinetic.com pour plus de détails, photos et idées.

