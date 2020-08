Le PSG et Tuchel remportent le quadruple national

Thomas Tuchel et le Paris St. Germain ont remporté le quadruple national dans un thriller de pénalité. L’équipe de l’entraîneur allemand a battu l’Olympique Lyon lors du match de coupe équilibrée au Stade de France avec 6: 5 aux tirs au but et a remporté la compétition pour la neuvième fois. Après prolongation, il était de 0-0.

L’ensemble star de la capitale française avait précédemment remporté la Supercoupe, le championnat et le trophée.

L’Espagnol Pablo Sarabia a converti le penalty crucial devant le joyau offensif blessé Kylian Mbappe et a assuré la sixième victoire en Coupe de la Ligue de Paris ces sept dernières années lorsque la Coupe de la Ligue a été disputée pour la dernière fois.

Le PSG a encore la chance de remporter un cinquième titre lors de la phase finale de la Ligue des champions, en quarts de finale l’équipe Tuchel rencontrera l’Atalanta Bergame le 12 août. Dans la catégorie reine, les outsiders lyonnais ont aussi une autre chance pour le premier titre depuis 2012, l’ancien champion de la série allant 1-0 en huitièmes de finale retour contre la Juventus.

© imago images / xinhua

Dans une première mi-temps médiocre, Paris avait de légers avantages, les frappeurs Neymar (8e) et Idrissa Gueye (43e) ont raté de peu le premier but avec des tirs lointains. Après le changement, les deux équipes ont risqué un peu plus, mais un réel danger n’est apparu que des deux côtés lors des tentatives de la deuxième ligne. Paris, où le joueur de l’équipe nationale Thilo Kehrer est entré après 70 minutes, a également lutté en vain pendant les prolongations.

Le défenseur de l’Olympique Rafael a vu le carton rouge à la 120e minute, mais Neymar a dégagé le coup franc de 17 mètres au-dessus du but.