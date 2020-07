Le PSG bat Rüdes St.Etienne en finale de la Coupe de France

Thomas Tuchel a remporté le doublé avec le Paris Saint-Germain 138 jours après le dernier match de compétition du football français – même devant les spectateurs. Cependant, la récente victoire du titre a été éclipsée par une blessure peut-être plus grave à l’attaquant vedette Kylian Mbappe.

L’ensemble star, terriblement faible, de l’entraîneur allemand a eu beaucoup de mal devant près de 5000 supporters au Stade de France contre l’outsider AS Saint-Étienne malgré une heure de majorité, mais a tout de même remporté la coupe nationale par 1-0 (1-0) après le championnat. Pour le vainqueur du record, il s’agissait du 13e triomphe en Coupe de France et du quatrième doublé de l’histoire du club.

Après l’avance précoce de Neymar (13e), le limogeage de Loic Perrin (31e, selon des preuves vidéo) semblait conduire à une décision préliminaire précoce. Le capitaine de la Ligue 17. avait frappé brutalement la superstar Kylian Mbappe à la cheville, le champion du monde avait alors dû boiter lourdement. Mais Paris a eu beaucoup de mal à être plus nombreux et a dû trembler jusqu’au bout.

Mbappe revient avec des béquilles – Participation CL ouverte

Alors que le club traditionnel de Saint-Étienne a raté sa septième victoire en coupe, le PSG se dirige vers l’année la plus réussie de l’histoire du club avec deux chances de titre exceptionnelles. Pour cela, l’équipe Tuchel devra s’améliorer à la fois en finale de la Coupe de la Ligue contre l’Olympique de Lyon le 31 juillet et en finale de la Ligue des champions à Lisbonne. La question de savoir si Mbappe peut être là reste alors ouverte. L’attaquant est revenu sur le banc avec des béquilles et des chevilles en seconde période.

St Etienne était étonnamment la meilleure équipe aux yeux du président Emmanuel Macron, mais Denis Bouanga (5e) a échoué au poste. La porte de score de Neymar est sortie de nulle part, ce n’est qu’après l’expulsion de Paris que le match est devenu un peu sous contrôle – sans briller. Après le changement, les champions du record de France ont même eu plusieurs chances d’égaliser.