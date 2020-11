Le prototype de Surface Pro 8 fuit à nouveau avec de meilleures spécifications, mais pas de nouveau design

Il y a deux ans, une rumeur largement diffusée affirmait que Microsoft travaillait sur une refonte majeure de la Surface Pro de Microsoft sous le nom de code «Carmel».

Malheureusement, la Surface Pro Carmel n’est jamais apparue pour certaines raisons. Depuis novembre 2020, Surface Pro 7 est le dernier ajout à la famille Surface Pro et il a été annoncé l’année dernière avec des améliorations mineures.

Il a été rapporté que la Surface Pro Carmel sera fortement repensée et Microsoft prévoyait de l’annoncer en 2019, mais elle a été repoussée à 2020, et il semble maintenant que la Surface redessinée a été retardée pour la troisième fois.

Microsoft n’a pas encore officiellement annoncé sa Surface Pro 8, mais nous savons déjà qu’elle a été retardée en raison du ralentissement économique dans le monde. Plus tôt ce mois-ci, un utilisateur a publié des photos de la Surface Pro 8 (échantillon d’ingénierie) sur eBay et maintenant, le fuiteur a partagé plus de détails.

Les images montrent un appareil de type Surface Pro 7 avec le même écran, un design identique, mais il est maintenant livré avec des spécifications améliorées.

Le prototype comprend la mise à jour de mai 2020 de Windows 10, le processeur Tiger Lake de 10e génération d’Intel, 32 Go de RAM, un SSD de 1 To, le Bluetooth, la prise en charge du Wi-Fi, etc.

Le modèle haut de gamme utilise le processeur Intel Tiger Lake Core i7-1165G7 et arborera également le même châssis que le Surface Pro 7.

En d’autres termes, si cet appareil sort l’année prochaine, ce sera à nouveau Surface Pro 7 sans changement de conception radical.

Si vous attendiez un véritable successeur avec des lunettes plus petites et des modifications de conception, votre meilleur pari serait le Surface Pro X de nouvelle génération.

Que Microsoft appelle ce prototype de conception Surface Pro 7 (2020) ou Surface Pro 8, il semble que la Surface fortement redessinée n’arrive pas de sitôt.

Si le prototype est réel, il semble que Microsoft a clairement mis l’accent sur les améliorations matérielles internes avec sa prochaine Surface Pro, mais nous en apprendrons plus lorsque Microsoft annoncera officiellement l’appareil l’année prochaine.

