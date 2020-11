Le propriétaire essaie le tout-terrain sur Mahindra Thar 2020 sans pare-chocs

Voici un nouveau Mahindra Thar qui a récemment subi de graves dommages après avoir essayé le tout-terrain pour la première fois.

2020 Mahindra Thar vient de recevoir une cote de sécurité 4 étoiles aux crash tests mondiaux NCAP, prouvant sa capacité. Même des tests de retournement ont été effectués où Thar a facilement passé les obstacles. Beaucoup de ses acheteurs ont déjà commencé le tout-terrain avec le SUV et en sont venus très impressionnés. Voici un angle intéressant.

Ce propriétaire du nouveau Thar a essayé le tout-terrain après avoir retiré le pare-chocs avant. Donc, si on les voit, le radiateur et le compartiment moteur sont complètement exposés ici. Avec cette configuration, le propriétaire a essayé de nombreux obstacles hors route. Après avoir franchi avec succès différents obstacles, le test de pataugeoire a endommagé le soubassement du Thar.

Lisez aussi: Découvrez la performance de Mahindra Thar 2020 dans la neige – Vidéo

Le nouveau Thar, ici, a réussi à gratter son fond et cela a endommagé l’unité de stockage du liquide de refroidissement. Il était cassé et vous pouvez voir le liquide de refroidissement fuir. Cela réduira le propriétaire de quelques milliers, car l’ensemble de l’unité sera changé. Si le propriétaire a de la chance, il peut le conduire sur quelques kilomètres, sinon il doit être remorqué.

Les angles d’approche du Thar sont conçus en tenant compte du pare-chocs. Donc, enlever le pare-chocs était définitivement une mauvaise idée. Pour de meilleurs angles d’approche et de départ, de nombreux acheteurs équipent leurs SUV de pare-chocs de rechange. Ils aident également à augmenter légèrement la garde au sol globale du SUV.

2020 Mahindra Thar fait actuellement face à une période d’attente de plus de 6 mois dans la plupart des villes. De nombreux acheteurs ont déjà commencé à annuler leurs réservations en raison de l’augmentation du délai d’attente. Les prix commencent maintenant à Rs 11,80 Lakhs jusqu’à Rs 13,75 Lakhs (ex-salle d’exposition). Il reçoit un moteur à essence de 2,0 litres et un moteur turbo-diesel de 2,2 litres jumelés à une MT 6 vitesses et un AT 6 vitesses.