Le propriétaire a dépensé plus de Rs 4 Lakhs pour modifier ce Maruti Alto

Il s’agit d’un Maruti Alto K10 modifié coûteux qui a reçu des mods de près de 4 Lakhs. C’est presque le même coût d’achat d’un nouvel Alto!

Nous avons vu beaucoup de voitures modifiées qui ont reçu des mods coûteux. Certains d’entre eux ont des modifications valant le double du prix d’origine de la voiture. Alors que vous vous attendez généralement à ce que ces choses se fassent sur une voiture coûteuse, voici quelque chose d’intéressant.

Il s’agit d’un Maruti Alto K10 qui a reçu des modifications d’une valeur de Rs 4 Lakhs. Si vous achetez un nouvel Alto 800, sa variante haut de gamme vous coûtera presque le même prix. Beaucoup d’entre vous ne s’attendraient pas à ce qu’un propriétaire dépense autant pour la modification d’un Alto.

La plupart des choses ont été modifiées sur ce Maruti Alto modifié. La première chose à noter est les portes d’entrée en ciseaux qui ont coûté Rs 70,000. Les portes arrière sont conservées en stock. Sur le corps, un emballage en vinyle brillant personnalisé est fait.

De plus, il est entièrement équipé de kits de carrosserie, de jupes latérales basses, de garde-boue, de jantes 10,5J à profil bas de 15 pouces avec des pneus de 15 pouces et un aileron arrière personnalisé. Les pneus et les jantes ont à eux seuls coûté Rs 70,000. La calandre avant a été conservée dans le même état.

Ensuite, il y a l’éclairage des phares et des feux arrière teintés sur le marché secondaire. Il n’y a pas de grande amélioration des performances, mais juste le système d’échappement complet HKS. L’échappement est une unité Spitfire et vous pouvez voir son rugissement fort dans la vidéo.

À l’intérieur de la cabine, il y a un revêtement de couleur rouge pour les sièges avec des inserts rouges sur la console centrale. Le propriétaire a installé un système de musique d’une valeur de Rs 1,4 Lakhs. En outre, vous pouvez repérer les sièges de course Sparco à l’avant. Sans oublier le bouton d’allumage classique du moteur.

Lisez aussi: Ces jumeaux Maruti Swift modifiés ressemblent à des objets de collection Hot Wheels

Ce Maruti Alto K10 modifié est une affaire coûteuse mais tous les mods sont bien faits. Nous nous attendions à un remappage de l’ECU ou à des filtres à air de performance pour la trappe. Pendant ce temps, Maruti a complètement abandonné l’Alto K10 en raison de son prix proche de S-Presso et Alto 800.