Le projet Miyazaki Elden Ring est son «  plus ambitieux  », déclare Phil Spencer

Presque personne ne sait rien du prochain grand projet de FromSoftware, Bague Elden. Le directeur de la Xbox, Phil Spencer, a apparemment travaillé avec le titre, et ne peut s’empêcher de parler de ce qu’il a vu. Selon Spencer, Âmes sombres et Bloodborne Le réalisateur, Hidetaka Miyazaki, a encore un autre succès. Et cela pourrait très bien être son projet «le plus ambitieux» à ce jour.

Lors d’une interview avec GameSpot, le patron de la Xbox a parlé de Bague Elden brièvement. Bien qu’il ne puisse pas divulguer grand-chose, Spencer a déclaré qu’il avait en fait vu et joué « pas mal » de l’action-RPG. Il a ensuite expliqué à quel point il était impressionné par ce que FromSoftware faisait avec le gameplay et l’histoire. Spencer a déclaré à GameSpot,

En tant que personne qui a joué à tous les jeux de Miyazaki au moins au cours de la dernière décennie, c’est clairement le jeu le plus ambitieux qu’il ait réalisé. Je veux dire, j’aime ses jeux, mais en voyant certains des mécanismes de jeu auxquels il s’attaque, lui et l’équipe s’attaquent cette fois-ci, au décor, en travaillant avec un autre créateur en termes d’histoire. J’aime cela.

Spencer a ajouté que Bague Elden sert d’exemple de Miyazaki «élargissant ses horizons». Le peu qui est publiquement connu sur le projet semble certainement le suggérer. Miyazaki et l’équipe de FromSoftware construisent le monde de Bague Elden en collaboration avec George RR Martin, le célèbre auteur fantastique derrière Le Trône de Fer. Dans une interview l’été dernier, Miyazaki lui-même a décrit le RPG comme «le plus grand titre du studio à ce jour, en termes de volume».

Quand Bague Elden sera prêt à prendre à nouveau la vedette, est-ce que tout le monde le suppose. À tout le moins, les fans de FromSoftware peuvent être assurés que la production est toujours en cours.

Bague Elden n’a actuellement pas de date d’échéance, mais est en développement pour les plates-formes PlayStation 4, PC et Xbox One. Si et quand il fera son chemin vers le matériel de nouvelle génération n’a pas encore été spécifié.

[Source: GameSpot]