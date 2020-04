Le projet de vanité à voile fin porte son nom

Basé sur l’écrivain et le créateur Cody Hellerrelation de Dan Harmon, La nouvelle dramatique de Quibi Mannequin étoiles Anna Kendrick comme Cody (nom créatif) qui découvre son petit ami Dan (Donal Logue) a une poupée sexuelle. Si cela ne suffisait pas à attirer votre attention, alors que diriez-vous du fait que la poupée commence à lui parler? Toujours pas sûr? Mouvement intelligent. Je sais que j’ai dit que je ne regarderais pas, mais apparemment je suis un aspirant pour déranger les choses, alors mon éditeur m’a dit que je devais lui donner une chance, alors nous y sommes. Ils disent de ne pas juger un livre par sa couverture (ou un spectacle par sa bande-annonce), mais dans certains cas, il est juste ce qu’il dit sur l’étain. Elle n’a même pas pris la peine de changer les noms. Il s’agit d’un projet de vanité qui a peut-être un public pour deux, et c’est Harmon et Heller eux-mêmes. J’aurais dû le voir venir quand Heller n’a même pas pris la peine de changer les noms. C’est comme une blague intérieure qui ne vaut pas le temps d’essayer de comprendre.

Ma meilleure réponse quant à la raison pour laquelle cela existe est que Quibi voulait des noms, et une émission sur Harmon par sa petite amie actuelle semblait être un tirage assez important pour les célébrités, bien que je ne sois pas tout à fait sûr de savoir comment ou pourquoi. Peut-être le fait qu’elle ait jeté Kendrick pour jouer elle-même et qu’elle attire le public masculin d’une vingtaine d’années? Honnêtement, votre supposition est aussi bonne que la mienne, mais cela expliquerait le ton décalé « féministe en herbe mais vraiment problématique » de la comédie.

Je sais comment vont les films et Quibi n’est vraiment qu’un scénario de film décomposé en battements, ce qui équivaut à des morceaux d’une histoire de moins de 10 minutes environ. En tant que tel, un film doit avoir des personnages qui commencent dans un endroit qui n’est pas génial, donc il y a quelque chose à apprendre et quelque part pour qu’ils grandissent à la fin, que ce soit bon (le héros) ou mauvais (le méchant). Quibi a rendu un mauvais service à Dummy ici en n’ayant que les quatre premiers épisodes disponibles – où fondamentalement aucun des personnages n’est sympathique et les femmes sont caustiques, ennuyeuses et grossières, laissant le petit ami comme le seul personnage attachant.

Cette série pourrait s’améliorer et les personnages moins problématiques comme l’épisode 7, mais je serai choqué si quelqu’un s’y tient assez longtemps pour ne pas tout détester. Je ne veux vraiment pas juger un créateur pour le contenu auquel son nom est attaché, mais cela me laisse sérieusement remettre en question Heller et ses intentions. Si c’est ainsi qu’elle se voit, est-ce une représentation fidèle, ce qui signifie que les personnages de Cody et Barbara (la poupée sexuelle parlante) sont ses propres vues et son monologue personnel? Si c’est le cas, peut-être que ce script aurait dû atterrir entre les mains de son thérapeute et non sur le bureau de développement – il est plein de logique défectueuse qui n’est pas abordée, de langage caustique et de situations sans raison valable ni récompense, et de personnages incessamment agaçants et irritants. Ce qui me fait mal, c’est que je suis presque sûr que ces problèmes s’amélioreront avec les arcs de personnages au fur et à mesure que la série progresse et qu’ils peuvent même devenir sympathiques, mais je ne peux pas m’en tenir à ce point pour me sauver la vie. Je ne peux vraiment pas. C’est une série caustique, qui déclenche franchement, qui veut se présenter comme féministe, mais ce n’est vraiment pas le cas. Ce serait bien si ce n’était tout simplement pas féministe, mais cela va trop loin dans la direction opposée, prouvant souvent les plaintes des hommes contre les féministes tout en chassant les femmes qui regardent.

Je suis tellement au-dessus de ce spectacle avant même la fin du deuxième épisode. Cela implique plus qu’une femme écrivain n’est pas respectée ni chaude parce qu’elle n’a pas été harcelée par son agent qui a été renversé par « moi aussi ». Et ce qui est pire, c’est que ce n’est pas codé comme mauvais ou au-delà de la ligne – et c’est un gros problème parce qu’il est si facile de croire des choses terribles comme ça, puis d’envelopper votre estime de soi dans de petites choses qui sont incroyablement fausses. C’est une prise problématique, bien qu’elle ait été écrite et créée par une écrivaine et basée sur ses expériences.

Le mannequin ne s’est pas amélioré au chapitre 3

Et pourtant, en tant que journaliste et critique consciencieux, la règle des trois épisodes est toujours en vigueur, alors j’ai continué. Et laissez-moi vous dire que ça n’a fait qu’empirer. Tellement mauvais que j’ai presque arrêté le milieu de l’épisode (et c’est impressionnant étant donné que l’épisode 3 ne dure que 6 minutes) et j’ai supprimé l’intégralité de l’application Quibi de mon téléphone. Sur le chemin de réparer la déchirure du bras de Barbara, nous avons une plaisanterie amusante en voiture entre Cody et Barbara, où Barbara parle longuement de la façon dont Cody n’est pas drôle, Dan ne l’aime pas et elle peut toujours les entendre avoir des relations sexuelles. Elle continue ensuite en lui disant que le jeu de rôle de sa chambre (qui implique un jeu de viol) ne la rend pas féministe et lui fait honte pour le jeu de rôle consensuel qu’elle a avec son petit ami. Le pire dans tout ça? C’est joué pour la comédie. Je suis censé rire d’une fille réprimandée par sa poupée sexuelle inconsciente / parlante pour quelque chose qui est si souvent utilisé comme un moyen sain de surmonter les traumatismes mentaux et émotionnels infligés par un événement similaire.

Mais malheureusement, les comparaisons problématiques avec la violence traumatique contre les femmes ne s’arrêtent pas là, et ce n’est qu’un épisode de six minutes. Ils arrivent enfin à destination: un sex-shop pour réparer Barbara. Le réparateur la hisse sur un treuil et la dépouille pour qu’il puisse évaluer correctement les dommages et l’usure. C’est un événement normal, jusqu’à ce que la poupée sexuelle (que seul Cody puisse entendre) commence à crier, à pleurer et à la supplier de l’arrêter. Quelque chose à propos d’une poupée sexuelle qui a été présentée comme un personnage humain à part entière, même donné un nom, en détresse, pleurer d’être poussé et poussé est très effrayant: trop étrange vallée dans le « être profité de et faire faire les choses contre votre gré ». Honnêtement, je sais que Cody et Barbara sont censées être féministes, mais cela traverse tellement de lignes, et pour aucune raison. Oui, nous sommes censés nous sentir mal pour Barbara, mais il y a mille et sept meilleures façons de le faire qu’avec une scène de viol. C’est caustique sans une bonne raison, et ce n’est pas drôle, efficace ou significatif. Il apparaît plus pour la valeur de choc.

Maintenant que je l’ai mentionné, aucun des trois premiers épisodes de cette série n’a été drôle du tout. S’il s’agit d’une comédie torride et mature, où est l’humour? Tout ce que je retiens, c’est la tristesse, les traumatismes émotionnels et les démons non résolus de l’écrivain, qui l’utilise clairement comme outil de thérapie pour traiter quelque chose. Peut-être être impliqué avec un écrivain masculin qu’elle a l’impression de ne jamais être à la hauteur de la comédie ou de l’écriture? Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas d’une série destinée à la consommation publique. J’espère que les parties impliquées dans cette relation ont trouvé la capacité de traitement dont elles avaient besoin dans cette émission parce que je ne vois pas comment cela peut être confondu avec quelque chose qui ressemble à du divertissement. Et si ces scénarios vous divertissent vraiment, vous devriez peut-être les examiner.