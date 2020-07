Le projet de jeu PS5 Athia est Open World, déclare le président de Square Enix

Annoncé en juin lors de l’événement de révélation de PS5 Future of Play, un effort conjoint de Square Enix et de Luminous Productions a été annoncé, se déroulant comme une expérience passionnante et d’un autre monde venant d’une équipe composée d’anciens Final Fantasy XV membres de l’équipe. Grâce à une interview avec le président de Square Enix et directeur représentatif Yosuke Matsuda, nous savons maintenant que le jeu provisoirement intitulé PS5 et PC Projet Athia va être une expérience de monde ouvert qui utilise pleinement la technologie d’éclairage et de traçage de rayons de nouvelle génération. La nouvelle a été découverte pour la première fois par les bonnes gens de Gematsu, et Projet Athia semble être une entreprise massive et qui pourrait potentiellement être une vitrine pour la puissance de la PlayStation 5. Découvrez la bande-annonce de juin ci-dessous.

« Projet Athia, que nous publierons sur PS5, est un jeu de style monde ouvert dans lequel les utilisateurs peuvent se déplacer librement dans le monde du jeu. » Matsuda a déclaré à la publication japonaise Weekly Toyo Keizai Plus. «La PS5 améliore considérablement la technologie vidéo, notamment avec la mise en œuvre de la technologie de« lancer de rayons »réfléchissant la lumière. Comparé à ce que vous voyez sur PC, c’est presque identique. En utilisant ces caractéristiques spéciales, nous sommes en mesure de créer des images incroyablement précises. Nous prévoyons toujours de développer des jeux bien équilibrés adaptés aux caractéristiques d’une plate-forme, y compris les jeux sur smartphone et cloud, mais nous n’arrêterons jamais de développer pour des plates-formes haut de gamme telles que la PS5. Parce que ces choses sont dotées de la meilleure technologie. »

La question sur Projet Athia de la publication interrogeant Matsuda sur l’état de Remake de Final Fantasy VII deuxième épisode et comment la pandémie de coronavirus a affecté la production et le développement. Matsuda a souligné que si le développement ralentit, les jeux qui fonctionnent comme des communautés en ligne telles que Final Fantasy XIV continuera de gagner en importance. «J’ai réalisé une fois de plus que le divertissement est indispensable pour que les gens vivent comme des gens. Ce qui a été particulièrement mis en évidence cette fois, c’est le phénomène selon lequel un jeu avec de nombreux utilisateurs fonctionne comme une communauté.

Il reste à voir comment la pandémie affectera le développement de jeux qui sont encore dans quelques années tels que Projet Athia, mais pour le moment, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne Square Enix et ses offres potentielles de nouvelle génération. Projet Athia n’a pas de date de sortie actuellement prévue.