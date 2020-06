Le projet CARS 3 élimine les arrêts aux stands, l’usure des pneus et la consommation de carburant, mais dit que c’est toujours un simulateur

C’est un peu bizarre, non? Le projet CARS 3, le troisième volet de ce qui a été l’un des simulateurs de course les plus hardcore de la PlayStation 4, a confirmé qu’il ne comportera pas d’arrêt aux stands, d’usure des pneus ni même de consommation de carburant. C’est malgré le développeur Slightly Mad Studios déclarant que le titre de conduite est toujours une simulation de course qui gardera les fonctionnalités et la mécanique que les fans de longue date adorent.

Cette nouvelle vient du premier blog de développeur de Project CARS 3. Nick Pope, concepteur principal de la manutention des véhicules, a déclaré: « Ainsi, par exemple, en supprimant l’usure des pneus et la consommation de carburant, nous pourrions à leur tour supprimer les arrêts aux stands, ce qui a donné lieu à des courses beaucoup plus étroites et plus cohérentes. Ainsi, tout le processus la partie qui compte le plus – la course et la conduite réelles de ces voitures incroyables et leurs améliorations – est devenue une affaire beaucoup plus facile et rationalisée. » Ce qui rend cette citation plus étrange, c’est le fait que le directeur de la production du jeu, Pete Morrish, a déclaré à Eurogamer que les fonctionnalités et les systèmes n’étaient pas retirés aux vétérans afin d’aider les nouveaux venus.

« Il ne s’agit pas d’un énorme changement radical dans le jeu dans son ensemble, il s’agit plutôt de garder ce qui était là pour les gens qui l’ont aimé et d’aider plus de gens en cours de route à faire ces pas dans la course sim. »

Alors, que se passe-t-il réellement ici? Le développeur a déclaré publiquement qu’il essayait de rendre la troisième itération plus accessible, ce qui est génial, mais il veut également répondre à la foule des courses hardcore. Cependant, se débarrasser des arrêts aux stands, de l’usure des pneus et de la consommation de carburant va complètement à l’encontre de cet effort. Nous verrons si cela fait un bon match le 28 août 2020. Que pensez-vous de cela? Rev vos moteurs dans les commentaires ci-dessous.