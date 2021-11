Le professeur passe à l’action dans le trailer final de La Casa de Papel

Le compte à rebours jusqu’à la fin de l’une des séries les plus réussies de Netflix a officiellement commencé, avec la publication de la bande-annonce de la fin de La Casa de Papel.

La série espagnole créée par Álex Pina s’achèvera dans un mois à compter de la publication de la bande-annonce, et d’après ce que l’on peut voir dans la vidéo, les espoirs, ainsi que les plans d’urgence, ont été épuisés.

Mais si cette série a été caractérisée par quelque chose, c’est en surprenant son public, à tel point que la cinquième saison, la dernière, a été divisée en deux parties de cinq épisodes chacune.

Avec seulement 30 jours pour connaître l’avenir du Professeur, joué par Álvaro Morte, et de son groupe de braqueurs, Netflix a publié la bande-annonce finale de La Casa de Papel, les cinq épisodes qui mettront fin à ce braquage.

La fin de la première partie a surpris les fans en révélant que Tokyo, personnage d’Úrsula Corberó, est décédée et l’ennemi, blessé et plus redoutable que jamais, est toujours à l’intérieur de la Banque d’Espagne.

Aux heures les plus sombres, la bande devra faire face aux plus grands défis : faire sortir l’or avec un plan plein d’incertitudes, et essayer de sortir de la Banque d’Espagne, entouré de l’armée et avec les yeux du monde sur lui.

Tout serait plus simple si, au moins, le professeur ne commettait pas la grande erreur de sa vie et décidait d’agir, après tout c’est quand on commence à improviser qu’on fait des erreurs et, à en croire les apparences, la facture pourrait être salée cette fois-ci.

La casa de papel : Partie 5, vol. 2 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Le casting de la deuxième saison comprend Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna et Najwa Nimri, entre autres.

Pour rappel, la saison 5 partie 2 de La Casa de Papel sortira sur Netflix à compter du 3 décembre 2021.