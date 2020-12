Le producteur de Scream explique comment ils ont gardé les choses secrètes sur le plateau

Maintenant que le film très attendu Crier a officiellement terminé le tournage (à l’origine appelé par les fans Cri 5), le suspense ne fait que s’intensifier!

Nous savons qu’il s’agit d’une suite, pas d’un redémarrage, que le film a beaucoup de retours en arrière pour embrasser la nostalgie de la franchise slasher âgée de près de 25 ans. L’une des qualités les plus importantes de la réentrée dans la série de films vient de l’élément polar du script, laissant tout le monde suspect pendant la majeure partie de la durée du film.

Dans une récente interview avec les réalisateurs du film Radio Silence et le producteur William Sherak, Sherak a expliqué comment ils ont réussi à garder les choses secrètes sur le plateau, expliquant: « Je pense que les deux choses à retenir pour nous. Premièrement, il existe plusieurs versions du brouillon, et la plupart des acteurs ne le font pas. savoir s’ils ont la bonne version ou non. Nous avons donc joué à ce jeu avec eux aussi. Et le plaisir d’un Crier film est que tout le monde est coupable jusqu’à preuve de son innocence, et non l’inverse. Le but est donc de faire durer cela aussi longtemps que possible et de s’amuser avec. «

Quand le studio et l’équipe derrière Crier tournaient la suite originale Cri 2, le concept de différents scripts flottant a été utilisé pour empêcher la fin d’être révélée; cependant, évidemment, avec les médias sociaux, Crier fait face à des obstacles qui ont essentiellement révélé la fin de Cri 4 avant d’être libéré. Après que des photos sur le plateau aient commencé à fuir lors du tournage du nouveau Crier a commencé, la production a été transférée dans les studios pour le tournage et a depuis évité de divulguer des spoilers majeurs. Les acteurs ont dû changer leurs techniques de publication (autant que nous aimons les informations dans les coulisses – ces minuscules spoilers sont une pente glissante!)

L’idée d’avoir une variété de scripts pour garder à la fois les acteurs et les fans sur leurs gardes est un excellent moyen de garder le mystère de la franchise vivant, rendre hommage au réalisateur. Wes Craven, et une meilleure façon de faire du battage publicitaire Crier fans en attendant le film en 2022.

