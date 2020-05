Le producteur de Pirates 6, Jerry Bruckheimer, n’est pas sûr du rôle de Johnny Depp

Pirates des Caraïbes 6 est toujours en marche à Disney, et la question numéro un dans l’esprit de tout le monde est de savoir si Johnny Depp seront impliqués. Jack Sparrow de Depp est la star de l’émission pour la franchise, qui a réalisé 4,5 milliards de dollars au box-office mondial. Producteur de la série Jerry Bruckheimer a caressé les flammes de la spéculation sur le rôle de Depp dans Pirates 6, après que la star a été impliquée dans des problèmes juridiques et personnels qui ont endommagé son pouvoir de tir incassable au box-office. Bruckheimer avait ceci à dire sur Depp et le sixième film de Collider.

Pirates 6 devrait toujours avoir Depp, mais pas la star

« Nous travaillons sur un brouillon en ce moment et j’espère que nous l’obtiendrons sous peu et le donnerons à Disney et j’espère qu’ils l’aimeront », a déclaré Bruckheimer. « Nous ne savons pas. Nous y travaillons depuis un petit moment. Celui que nous développons en ce moment, nous ne savons pas vraiment quel sera le rôle de Johnny. Donc, nous allons avoir à voir. »

J’ai du mal à croire qu’il y aurait un film Pirates sans Depp impliqué du tout. Jack Sparrow est tellement synonyme de la série qu’il serait impossible pour eux de ne pas l’inclure. On les interrogerait constamment à ce sujet, et cela dominerait la conversation autour du film. Peut-être qu’il pourrait avoir un rôle plus petit, je n’ai jamais vu le cinquième film Pirates, mais quelqu’un m’a dit que Depp n’était pas au centre de l’attention et n’y était pas beaucoup. Je ne sais pas si cela est vrai du tout, mais cela leur permettrait de mettre plus facilement Sparrow sur le côté. Une chose qu’ils ne peuvent pas faire est de faire de Depp la star. Impliqué bien sûr, mais l’attraction principale serait une erreur. Je suppose que nous devrons attendre et voir.

Le post Le producteur de Pirates 6, Jerry Bruckheimer Pas sûr du rôle de Johnny Depp, est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook