Le procureur suisse ouvre une procédure pénale contre le patron de la FIFA, Infantino

Le procureur suisse a ouvert une procédure pénale contre le président de la FIFA, Gianni Infantino. En Suisse, Infantino (50 ans) est impliqué dans une affaire judiciaire impliquant le procureur fédéral Michael Lauber (54 ans).

Lauber a remis sa démission pour fin janvier 2021. Cependant, en raison de droits de vacances en suspens, il quittera son poste à la fin du mois d’août.

Il s’agit de trois réunions secrètes non documentées entre Lauber et Infantino qui ont eu lieu en 2016 et 2017. Les réunions auraient été organisées à la demande d’Infantinos – Lauber avait cependant mené plusieurs procédures dans le domaine du football mondial à l’époque, y compris le scandale des contes de fées d’été sur l’attribution de la Coupe du monde 2006 à l’Allemagne, qui s’est terminée fin avril en raison du délai de prescription.