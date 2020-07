Le procureur général américain accuse Apple, Google et d’autres d’avoir cédé aux exigences de la Chine

Selon CNBC, le procureur général américain William Barr a attaqué des entreprises technologiques américaines comme Apple, Google, Microsoft, Yahoo et Cisco qualifient certains d’entre eux de « pions d’influence chinoise ». Barr a également déclaré que certaines entreprises technologiques et l’industrie cinématographique d’Hollywood étaient « trop ​​disposées à collaborer avec le Parti communiste chinois ». Le procureur général a pris la parole aujourd’hui lors d’un discours au Gerald R. Ford Presidential Museum and Library à Grand Rapids, Michigan.

Au cours de son discours, Barr a déclaré que « la République populaire de Chine est maintenant engagée dans un blitzkrieg économique – une campagne pangouvernementale agressive et orchestrée pour saisir les hauteurs dominantes de l’économie mondiale et dépasser les États-Unis en tant que monde superpuissance prééminente. » Il a ajouté: « Trop souvent, pour des bénéfices à court terme, les entreprises américaines ont succombé à cette influence, même au détriment de la liberté et de l’ouverture aux États-Unis ». Barr a spécifiquement appelé la société de réseau Cisco et a reproché à la société d’avoir aidé le Parti communiste à construire « le système le plus sophistiqué de surveillance et de censure sur Internet ».

Barr a critiqué Apple pour avoir utilisé des serveurs situés en Chine pour transférer une partie de ses données iCloud. Le haut responsable de l’application des lois aux États-Unis a déclaré qu’en conséquence, Apple a autorisé le gouvernement chinois à accéder aux e-mails, aux SMS et à d’autres données personnelles stockées dans le cloud. Barr a également souligné qu’Apple avait supprimé l’application de nouvelles Quartz de l’App Store en Chine après que le gouvernement chinois se soit plaint de la couverture par l’application des manifestations à Hong Kong. Et le procureur général a également annulé ses remarques préparées pour dire comment Apple ne permettrait pas au gouvernement américain de déverrouiller une paire d’iPhones appartenant à un terroriste nommé Mohammed Saeed Alshamrani; ce dernier a tué trois hommes dans une base navale de Pensacola, en Floride, en décembre dernier.

Barr a dit: « Pendant quatre mois et demi, nous avons essayé d’entrer sans aucune aide d’Apple. « Il a ajouté que les autorités américaines étaient » finalement capables d’entrer par un coup de chance que nous ne pourrons pas reproduire à l’avenir « . Apple a envoyé un e-mail à CNBC dans lequel il a souligné comment il a un fort engagement envers la cybersécurité et comprend « Cryptage fort sur nos appareils et serveurs. » En ce qui concerne l’offre de ses appareils aux Chinois, le géant américain de la technologie a déclaré: « Nos produits aident nos clients chinois à communiquer, à apprendre, à exprimer leur créativité et à exercer leur ingéniosité. Nous croyons en l’importance cruciale d’une société ouverte dans quelles informations circulent librement et sont convaincus que la meilleure façon de continuer à promouvoir l’ouverture est de rester engagé même si nous sommes en désaccord avec les lois d’un pays. «

Cisco a envoyé un courriel à CNBC disant qu’il « ne fournit pas à la Chine d’équipements personnalisés de quelque manière que ce soit pour faciliter le blocage de l’accès ou la surveillance des utilisateurs ». Cisco a ensuite réfuté l’allégation de Barr affirmant que « les produits que nous fournissons à la Chine sont les mêmes que nous fournissons dans le monde entier, et nous respectons pleinement toutes les règles de contrôle des exportations applicables à la Chine, y compris celles liées aux droits de l’homme ».

Google a refusé de publier un commentaire sur la déclaration de Barr. La société n’a pas proposé son application de recherche en Chine depuis 2010. Yahoo a également décidé de ne pas commenter et un porte-parole de Microsoft n’a pas eu de réponse immédiate à une demande de commentaire.