Le prochain téléphone de la série A de Samsung pourrait s’inspirer du LG Velvet

Les rendus du Samsung Galaxy A32 5G ont apparemment fui.

Le téléphone semble manquer de boîtier de caméra dédié pour les tireurs arrière.

Ceci est apparemment inspiré par le design du LG Velvet plus tôt cette année.

Les téléphones de la série Galaxy A de Samsung ont largement contribué à redynamiser les fortunes de milieu de gamme de l’entreprise ces dernières années, offrant généralement une bonne expérience pour le prix. Maintenant, il semble que nous ayons un aperçu d’un prochain téléphone de la série Galaxy A, et cela semble être un départ des appareils précédents de l’entreprise.

Steve Hemmerstoffer, un fuyant fréquent, a publié des rendus d’un téléphone apparemment surnommé le Samsung Galaxy A32 5G sur le site Web de Voice. Le nom suggère que cela pourrait marquer une expérience 5G moins chère que les autres téléphones 5G économiques de Samsung. Mais le changement le plus notable pourrait bien être l’absence d’un boîtier de caméra dédié et saillant hébergeant tous les objectifs.

Au lieu de cela, les quatre objectifs de la caméra dépassent directement du couvercle arrière, ce qui donne un aspect beaucoup plus net. Il semble définitivement que Samsung ait pu s’inspirer du LG Velvet s’il s’agit bien du Galaxy A32 5G. Le téléphone de LG n’a pas non plus de boîtier pour appareil photo dédié. Le Velvet utilise également un design «goutte de pluie», avec des lentilles disposées par ordre décroissant de taille, mais ce n’est pas le cas pour l’appareil de Samsung selon ces rendus.

Nous n’avons pas de détails sur les caméras, mais probablement Samsung propose ici des objectifs principaux, ultra-larges, macro et de profondeur. Après tout, le Galaxy A51 5G et le Galaxy A71 5G proposent tous deux ce combo.

D’autres détails notables incluent une encoche en forme de goutte d’eau, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté intégré dans le bouton d’alimentation, un port USB-C comme vous vous en attendez et un port de 3,5 mm à côté.

Il n’y a pas de mot sur les autres spécifications (par exemple, le processeur, la RAM), les prix ou la disponibilité, mais j’espère qu’il est à un prix compétitif par rapport à des appareils comme le Moto G 5G et le Mi 10T Lite.

