Le prochain smartphone Nokia abordable apporte de la puissance aux masses

HMD Global a lancé un tas de smartphones Android l’année dernière, qui couvrent tous les niveaux de prix. Beaucoup de ces téléphones sont déjà disponibles aux États-Unis, bien que HMD n’ayant pas de partenariat avec les opérateurs, vous ne les trouverez que chez divers détaillants à travers le pays.La bonne nouvelle est que la société finlandaise a encore plus de smartphones Android en préparation. , y compris un combiné 5G – Nokia 8.3. Cependant, en ce moment, nous parlerons d’un téléphone Nokia abordable qui, selon nous, sera lancé aux États-Unis dans le courant de 2020.

Le Nokia 2.4 devrait être dévoilé dans les prochains mois et à en juger, mais les spécifications divulguées, il semble que ce soit un digne successeur du Nokia 2.3. Repéré par NPU, le Nokia 2.4 non annoncé échange le processeur quad-core du prédécesseur contre un processeur octa-core beaucoup plus puissant.

Bien qu’il soit fabriqué par MediaTek, il est inhabituel qu’un appareil aussi bon marché (espérons-le) soit équipé d’un processeur octa-core. Selon les données de référence, le processeur Helio P22 du Nokia 2.4 est presque deux fois plus rapide que le processeur quadricœur du Nokia 2.3.

En outre, Nokia 2.4 emballera 2 Go de RAM et exécutera Android 10 dès la sortie de la boîte. Il ne reste plus qu’à déterminer quand le Nokia 2.4 sera lancé sur le marché et combien cela coûtera.