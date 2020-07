Le prochain rover Mars de la NASA se déploie sur la rampe de lancement au sommet de la fusée Atlas V

CAP CANAVERAL, Floride – A United Launch Alliance (ULA) Fusée Atlas V roulé sur le tapis mardi (28 juillet) en préparation pour le lancement Le rover Perseverance de la NASA vers Mars.

La mission devrait décoller du Space Launch Complex 41 (SLC-41) à la base aérienne de Cap Canaveral pendant une fenêtre de deux heures le jeudi 30 juillet qui ouvrira à 7 h 50 HAE (11 h 50 GMT).

La fusée a émergé de l’installation d’intégration de véhicules (VIF) à SLC-41 vers 10h30 HAE (14h00 GMT) mardi matin, avant d’achever les premiers 1800 pieds (548 mètres) de son voyage vers le planète rouge . La fusée en or et blanc était perchée sur la plate-forme de lancement mobile; le trajet vers la rampe de lancement a duré 35 ou 40 minutes, la fusée faisant une pause pendant quelques courtes pauses pendant le voyage.

Ensemble, la fusée et le vaisseau spatial pèsent 1,8 million de livres. (820 000 kilogrammes) et voyagez jusqu’à la plate-forme à l’aide de wagons et d’engins mobiles sous la plate-forme de lancement mobile. La fusée de 60 mètres de haut a atteint le sommet de la rampe de lancement juste après 11 h HAE (15 h 00 GMT) et restera perchée sur la plateforme jusqu’à ce que le compte à rebours atteigne zéro jeudi matin.

La fusée United Launch Alliance Atlas V transportant le rover Mars 2020 Perseverance de la NASA se déploie sur sa rampe de lancement Space Launch Complex 41 à Cape Canaveral Air Force Station, en Floride, le 28 juillet 2020. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky)

Lorsqu’elle décolle, la fusée enverra sur la planète rouge le tout dernier rover martien de la NASA, surnommé Perseverance. Le voyage de près de sept mois se terminera par une séquence d’atterrissage intense qui, si tout se passe bien, placera le robot de la taille d’une voiture en toute sécurité. Lac de cratère le 18 février 2021.

Le rover passera ensuite au moins une année sur Mars, ou près de deux années terrestres, à explorer un ancien delta fluvial niché dans le cratère de Jezero. Le site abrite un ancien lac martien de la taille du lac Tahoe à la frontière entre la Californie et le Nevada. Le delta du fleuve est considéré comme l’un des meilleurs endroits pour rechercher des signes de la vie martienne ancienne.

Les scientifiques de la NASA ne s’attendent pas à trouver des fossiles ou des os anciens, mais recherchent plutôt des preuves laissées par des organismes unicellulaires qui auraient pu habiter la région il y a des millions d’années.

Avant que le mobile ne puisse rechercher de telles traces, il doit se lancer. À cette fin, les responsables de la NASA et de l’ULA ont mené une Lancer l’examen de l’état de préparation hier (27 juillet) et a déterminé que la fusée était prête à voler.

« La revue de l’état de préparation au lancement est terminée, et nous sommes effectivement prêts pour le lancement », a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine lors d’une conférence de presse hier.

Le rover Perseverance Mars est logé en toute sécurité à l’intérieur du cône de nez de la fusée fixé sur le dessus du véhicule. Volant dans la deuxième configuration la plus puissante – connue sous le nom de configuration 541 – le puissant Atlas V produira 2,3 millions de livres. (1 million de kg) de poussée au décollage. Cette puissance provient du moteur principal RD-180 du véhicule et d’un coup de pouce supplémentaire de quatre moteurs de fusée solide attachés à la fusée.

« Ne pas cligner des yeux [when watching the launch]», A conseillé le PDG de l’ULA, Tory Bruno, lors de la même conférence de presse hier. Il a poursuivi en expliquant que l’Atlas allait sauter de la plate-forme car il transportait une charge utile relativement petite.

La préparation du lancement a commencé le 7 juillet, lorsque le rover, ainsi qu’un petit hélicoptère appelé Ingenuity , ont été encapsulés dans le carénage de la charge utile et empilés sur le dessus de la fusée. Ingenuity tentera de devenir le premier giravion à voler sur une autre planète et effectuera le long voyage vers Mars attaché à la plaque ventrale de Perseverance.

En relation: En photos: la mission du rover Mars Perseverance de la NASA sur la planète rouge

Les ingénieurs ont ensuite passé deux semaines à effectuer une série de tests pour s’assurer que le vaisseau spatial était correctement connecté à la fusée. Enfin, le 22 juillet, le dernier composant a été installé: la source d’alimentation du rover. La persévérance repose sur un générateur à propulsion nucléaire connu sous le nom de MMRTG . La source de carburant spécialisée convertit la chaleur en énergie électrique qui alimentera le rover pendant sa durée de vie.

Le rover transporte une suite sophistiquée d’instruments scientifiques, plus de 20 caméras différentes et deux microphones qui enregistreront le son sur Mars. Tout cet équipement donne au rover Perseverance un superlatif spécial – l’explorateur robotique le plus avancé que la NASA ait jamais envoyé dans l’espace lointain.

En plus de mener une foule d’expériences scientifiques, le rover est chargé de collecte d’échantillons de terre et de roches martiennes qu’une future mission ramènera sur Terre. Une fois de retour sur Terre, les échantillons martiens seront utilisés par des scientifiques pendant des décennies pour mieux comprendre l’histoire de la planète rouge.

