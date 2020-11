Le prochain patch de League of Legends est axé sur les «champions et classes sous-performants»

Il semble que le développeur de League of Legends, Riot Games, ait certaines des constructions les plus faibles du jeu multijoueur dans sa mire pour le dernier patch de l’année. Le patch 10.24 de League of Legends sera mis en ligne la semaine prochaine, et après cela, nous sommes sur le patch 10.25, la dernière mise à jour de 2020 – et le studio a annoncé que son objectif sera de renforcer certains «champions et classes sous-performants».

«Avec 10.24 verrouillé, nous venons de terminer la planification du prochain patch», annonce le concepteur principal du gameplay Mark Yetter sur Twitter. « Cette fois-ci, l’accent est davantage mis sur les champions et les classes sous-performants après le 10.24, lourd de nerf. » Il n’offre pas plus de détails sur qui pourraient être ces champions plus faibles ou ces classes moins puissantes pour le moment, mais il ajoute: «Plus d’infos bientôt, j’espère que nous trouverons la plupart de ce que vous recherchez».

Si vous avez jeté un coup d’œil à ce qui est à tester sur le PBE du jeu MOBA pour 10.24 – et maintenant «verrouillé» et dirigé pour le live – vous verrez qu’il s’agit en effet d’un patch assez lourd en nerf. Sur les six champions de League of Legends à changer ce tour, quatre sont pour les nerfs (Kayle, Samira, Hecarim et Amumu), tandis que seuls Tryndamere et Galio voient quelques buffs cette mise à jour.

À part ce qui est taquiné dans le tweet, on ne sait pas ce que Riot a en réserve pour 10h25. Un rapide coup d’œil sur des sites comme U.gg peut nous donner une idée de ces champions avec les taux de victoire les plus bas à partir du dernier patch dans tous les rangs – par exemple, il ressemble à Sylas, Nidalee, Gragas, Rengar, Lee Sin et Gangplank sont quelques-uns de ceux qui se trouvent actuellement en bas du peloton, avec des taux de victoire inférieurs. Mais on ne sait pas combien ou quel genre de changements Riot a dans sa manche, ou quels champions sont en train de faire des ajustements.

Nous devrons probablement attendre le milieu ou la fin de la semaine prochaine pour le savoir, lorsque les ajustements d’équilibre commenceront à atteindre le PBE pour les tests. Continuez à vérifier sur le site, car nous aurons des notes détaillant tout ce que vous devez savoir lorsque les modifications arriveront.

D’ici là, consultez nos notes de mise à jour LoL 10.24 pour voir ce qui est sur le point de vivre ensuite.

