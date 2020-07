Le prochain lancement d’astronautes de SpaceX pour la NASA est désormais prévu pour fin septembre

La prochaine mission avec équipage de SpaceX ne sera pas lancée le mois prochain après tout.

Crew-1, qui enverra quatre astronautes à la Station spatiale internationale (ISS) à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon, avait été provisoirement ciblé pour le 30 août. Mais le vol décollera désormais du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride « pas plus tôt. que fin septembre, « les responsables de l’agence écrit dans une mise à jour aujourd’hui (22 juillet).

SpaceX a toujours une mission avec équipage en cours – Démo-2 , un vol d’essai qui a lancé les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley vers l’ISS le 30 mai. La démo-2 se terminera par un plongeon dans l’océan Atlantique le 2 août, si les conditions météorologiques et de vagues le permettent.

Demo-2 a été conçu pour montrer que SpaceX est prêt à commencer des missions opérationnelles avec équipage vers l’ISS avec Crew Dragon et sa fusée Falcon 9. La société d’Elon Musk a conclu un accord de 2,6 milliards de dollars avec le programme Commercial Crew de la NASA pour effectuer au moins six de ces missions sous contrat, dont la première sera Crew-1. La mission à venir ne sera autorisée au décollage qu’après un examen approfondi des données de la démo-2, ont déclaré des responsables de SpaceX et de la NASA.

Crew-1 portera quatre Spaceflyers vers et depuis l’ISS: les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, et le japonais Soichi Noguchi. Le quatuor passera environ six mois à bord du laboratoire en orbite, qui est le relais standard de l’ISS. Behnken et Hurley, en revanche, n’obtiennent qu’un séjour orbital de deux mois sur Demo-2.

Boeing détient également un contrat d’équipage commercial de la NASA, que la société remplira à l’aide d’une capsule appelée CST-100 Starliner. Cependant, Starliner n’est pas encore prêt à faire voler des astronautes. Le vaisseau spatial doit d’abord refly une mission d’essai sans équipage à l’ISS, après ne pas se connecter avec le laboratoire en orbite comme prévu lors de sa première tentative en décembre dernier. La mission de maquillage sera probablement lancée plus tard cette année, ont déclaré des responsables de la NASA.

