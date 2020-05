Le prochain jeu Battlefield d’Electronic Arts arrive en 2021

Il semble qu’Electronic Arts fasse ses derniers pas avec quelques jeux et se prépare pour le prochain Champ de bataille Titre. Si vous n’avez pas encore compris ce qui se passait avec leurs mises à jour et leurs serveurs récemment, la société a commencé à exécuter leurs plans finaux pour ce qui se passe dans Star Wars: Battlefront II aussi bien que Battlefield V. Les deux matchs ont connu des hauts et des bas, les deux ont connu des périodes de pointe, les deux ont eu leurs propres controverses avec le public. Mais peu importe ce que vous pensez d’eux, il semble que le dernier ensemble de mises à jour soit soit terminé soit en cours de finalisation pour être chargé sur les serveurs. Quoi qu’il en soit, ils seront tous les deux terminés bientôt, car la société se concentrera sur un nouveau jeu. Mais ce nouveau jeu ne se produira pas cette année.

Selon IGN, la société travaille déjà sur le prochain titre de la franchise au moment où nous parlons, mais que nous n’en verrons rien en 2020. Le jeu fera plutôt ses débuts en 2021, ce qui est bien compte tenu de l’état du monde dans lequel nous vivons actuellement pendant la pandémie de COVID-19. Cela a été confirmé dans une déclaration de la société qui a annoncé la fin de Star Wars: Battlefront II.

« Alors que la vision du studio pour Star Wars Battlefront II est maintenant terminé avec la mise à jour de Battle on Scarif de cette semaine, les serveurs, les défis en jeu, les événements récurrents et le support du jeu continueront pendant que le jeu continue avec les joueurs et la communauté. Nous sommes impatients d’entendre les histoires des joueurs pour les deux jeux, pour les années à venir. À plus long terme, le studio se concentre sur l’avenir de Battlefield que nous proposerons aux joueurs en 2021. «

Quelle guerre vont-ils affronter ensuite pour le prochain titre? Qui sait vraiment. Mais après tous les discours sur la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole, ainsi que sur la deuxième guerre mondiale exagérée tant de fois, ce serait bien de découvrir un jeu de guerre d’une autre époque qui n’a rien à voir avec l’Allemagne.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!