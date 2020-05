Le prochain film de Marlon Wayans est «Quand Harry a rencontré Sally… avec des fusils». – Africadaidly

Marlon Wayans, ancien de « Scary Movie » et « White Chicks », fait équipe avec le producteur de « Fast & Furious » Neal Moritz pour « Ready or Die », une comédie d’action entre amis que Wayans a co-écrite avec Rick Alvarez.

Le projet, que Wayans produira également, a été décrit comme «« Quand Harry a rencontré Sally… »avec des fusils.»

L’histoire est centrée sur le détective de vol Martin Banks (Wayans), un professionnel accompli, et le détective des stupéfiants et coup de pied sans vergogne Tami Moore. Des étincelles et des balles volent lorsque ces opposés sont associés pour traquer une cache d’un milliard de dollars d’opioïdes mortels volés dans le coffre-fort d’une société pharmaceutique multinationale qui menacent d’inonder les rues de Chicago.

« Rick et moi avons conçu cela comme une franchise et collaborer avec Neal, qui a maîtrisé l’art des franchises, en fait un ajustement parfait », a déclaré Wayans mardi dans un communiqué via Heat Vision.

Moritz a déclaré: « J’ai eu la chance d’avoir la chance de lire ce script tôt … et j’ai dû sauter dessus … vous lisez rarement des scripts avec un concept et une relation aussi géniaux. »