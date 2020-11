Le prochain Dead by Daylight Killer est The Twins, et oh mon Dieu, non

Behaviour Interactive a levé le voile sur A Binding of Kin, le prochain chapitre de Dead by Daylight, et comme toujours, il inclut un – attendez, non. Je ne peux pas prétendre être bien ici. Oui, Dead by Daylight est une version multijoueur des jeux d’horreur, mais je n’étais pas prêt à être aussi bouleversé par la nouvelle révélation de Killer dans cette bande-annonce.

Le nouveau Killer est – ou plutôt, le nouveau Killers sont – Les Twins, Charlotte et Victor Deshayes, qui ont «un lien émotionnel pas comme les autres». Ce qui signifie que l’un est un petit monstre Gollum qui va vous déchirer la peau, et l’autre est une grande dame avec une faucille rouillée avec un clou dedans. Le petit gars traîne dans une grosse entaille dans le torse de la femme, et non, je ne vais toujours pas bien.

Cette mise à jour présente également la nouvelle Survivante, Élodie Rakoto, qui a «passé sa vie à tenter de percer le mystère de la disparition de ses parents». Clairement, cette mise à jour concerne les relations familiales, ce qui serait intéressant dans à peu près n’importe quel autre genre.

Vous pouvez vérifier le nouveau contenu par vous-même sur le PTB avant la sortie appropriée.

Ou obtenez simplement un avant-goût pénible à travers la bande-annonce ci-dessus.

