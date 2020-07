Le prochain appareil Android de Lenovo est une tablette avec une touche

Jelly Comb Clavier sans Fil Bluetooth Clavier Porable Ultra-Mince AZERTY Compact pour iPad, mac OS, PC Ordinateur Portable, Smart TV, tablettes Android, Smartphone, iOS, Windows

Clavier Bluetooth - Grâce à la technologie Bluetooth 3.0, ce clavier sans fil offre une connexion sans fil et sans interférences d'une portée maximale de 10 mètres. Clavier compact - La conception mince, compacte et légère rend ce clavier adapté pour les déplacements en déplacement. Dimensions: 28,5 * 12,2 * 0,38 cm. Poids: 190g Économiser de l'énergie - Lorsque le téléphone est inactif pendant 10 minutes, le clavier Bluetooth passe automatiquement en mode veille. Appuyez sur n’importe quelle touche pour activer le clavier sans fil. Il est alimenté par 2 piles AAA (non incluses) Entrée silencieuse - Les boutons à ciseaux sont faciles à exploiter, précis à contrôler, ont une bonne élasticité et une réponse rapide Compatibilité étendue - Le clavier Bluetooth fonctionne avec iOS, Android et Windows, ainsi qu'avec les combinaisons de touches (FN + A / S / D) de trois systèmes. Compatible avec les iPad, les iPhone et les tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs personnels, téléphones cellulaires et téléviseurs compatibles Bluetooth