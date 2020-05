Le problème du rapport hauteur / largeur des Simpsons résolu par Disney + le 28 mai / Film

Lorsque Disney + a été lancé l’automne dernier, l’un des éléments les plus attrayants de la bibliothèque de contenu du service de streaming était l’accès à chaque épisode de Les Simpsons (à une exception près). Cependant, cela a fini par être une déception car un tas de Les Simpsons les épisodes qui étaient à l’origine diffusés au format 4: 3 plein écran (avant l’arrivée des téléviseurs grand écran haute définition) avaient été agrandis et recadrés pour remplir un format écran large 16:19.

le Simpsons un problème de rapport d’aspect a entraîné une mauvaise qualité d’image et même la perte de certains gags visuels, et après le tollé des fans, Disney + s’est engagé à résoudre le problème d’ici la fin de ce mois. Heureusement, ce moment approche, et Disney + a confirmé que les 19 premières saisons et une partie de la 20e saison de Les Simpsons sera restauré à leur rapport d’aspect approprié à partir de 28 mai.

Voici l’annonce officielle de Disney + et Les Simpsons showrunner Al Jean:

WOO HOO! Nous aimons une prédiction pour #Les Simpsons, en particulier venant de @AlJean lui-même en 2015. Les épisodes au format d’origine 4: 3 arrivent à #DisneyPlus le 28 mai. #DisneyBundle pic.twitter.com/WxEs9TC5D5 – Disney + (@disneyplus) 20 mai 2020

La raison pour laquelle ce correctif ne s’applique qu’aux 19 premières saisons et une partie de la 20e saison est que, à mi-chemin de cette saison, Les Simpsons a commencé à diffuser en format haute définition grand écran. Donc, chaque épisode suivant a été fait pour le rapport d’aspect 16: 9. Dommage qu’il ait fallu autant de temps pour effectuer cet ajustement, surtout lorsque FX Now disposait déjà de la bibliothèque complète de Les Simpsons présenté dans le rapport d’aspect correct. Mais au moins ça se fait.

Quand Disney + a annoncé qu’il allait réparer Les Simpsons problème de rapport d’aspect, ils ont également taquiné « de nouvelles fonctionnalités et des options de visualisation supplémentaires », alors peut-être que nous aurons certains des commentaires d’épisode qui étaient auparavant disponibles lorsque Les Simpsons était disponible pour surveiller FX Now.

Un nouvel ajout au Simpsons library on Disney + sera un court métrage de cinéma sorti en 2012:

* sucette sucer * * sucette sucer *? Le court métrage d’animation nominé aux Oscars de #Les Simpsons, Maggie Simpson dans «The Longest Daycare», vient le 29 mai pour #DisneyPlus. #DisneyBundle pic.twitter.com/b4LExeKSw1 – Disney + (@disneyplus) 20 mai 2020

La plus longue garderie a été attaché aux projections de Période glaciaire: dérive des continents à l’été 2012, et il a ensuite été nominé pour un Academy Award du meilleur court métrage d’animation. Curieusement, il a fini par perdre face au court métrage de Disney Paperman. Vous pouvez commencer à le regarder sur 29 mai.

