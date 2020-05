Le prix PlayStation 5 offrira la «meilleure proposition de valeur possible»

Sony n’a pas encore révélé le prix de la PlayStation 5, mais le patron de SIE, Jim Ryan, a rassuré les fans que la console de nouvelle génération leur fournirait la « meilleure proposition de valeur possible ».

Ryan n’a pas tardé à souligner que cela ne signifie pas le prix le plus bas possible, mais que le coût sera juste pour ce qui est proposé. Il a reconnu que la pandémie pourrait avoir un impact sur le pouvoir d’achat et estime que le fait d’offrir aux acheteurs un bon rapport qualité-prix, quel que soit le prix, permettra de résoudre ce problème.

S’adressant à l’industrie des jeux, Ryan a déclaré:

L’histoire récente nous a montré que le jeu est l’un des passe-temps et l’une des entreprises qui en profitent dans les moments économiquement difficiles. C’est tout à fait logique, les gens n’ont pas l’argent pour sortir alors ils restent à la maison. Maintenant, qui sait à quoi ressemblera cette récession, à quel point elle sera profonde et combien de temps elle durera. Il se pourrait que les modèles historiques, les modèles historiques qui ont été appliqués dans le passé ne s’appliquent pas à l’avenir. Je pense que la meilleure façon de résoudre ce problème est de fournir la meilleure proposition de valeur possible. Je ne veux pas nécessairement dire le prix le plus bas. La valeur est une combinaison de plusieurs choses. Dans notre région, cela signifie des jeux, cela signifie le nombre de jeux, la profondeur des jeux, l’étendue des jeux, la qualité des jeux, le prix des jeux – tout cela et comment ils se prévalent de l’ensemble des fonctionnalités de la plate-forme.

Malgré les spéculations, Ryan a déclaré à la BBC que la pandémie n’avait pas eu d’impact sur les plans tarifaires de Sony.

[Source: Games Industry, BBC]