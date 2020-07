Le prix des OnePlus Buds sera inférieur à 100 $

OnePlus Buds, les premiers écouteurs véritablement sans fil de la société, seront lancés le 21 juillet aux côtés du OnePlus Nord. Co-fondateur Carl Pei a déjà été vu les porter dans la couleur bleue et quelques caractéristiques ont également été confirmées. Le fabricant chinois a maintenant fait allusion au prix des OnePlus Buds et cela semble être une bonne affaire.

Selon le teaser, les OnePlus Buds coûteront moins de 100 $. Notre supposition est qu’ils seront au prix de 99,99 $, ce qui les rendrait plus abordables que les AirPod d’Apple et les Galaxy Buds Plus de Samsung.

OnePlus Buds offrira une autonomie exceptionnelle

Les écouteurs OnePlus présenteront apparemment un style semi-intra-auriculaire, ce qui signifie qu’ils n’offriront probablement pas la suppression active du bruit. Cependant, ils peuvent inclure la suppression du bruit en cours d’appel, ce qui permettrait à la personne de l’autre côté du téléphone de vous entendre clairement.

Il est confirmé que les OnePlus Buds fournissent temps de lecture combiné de 30 heures et 7 heures de lecture continue. OnePlus a décidé de ne pas inclure la prise en charge de la charge sans fil pour réduire les coûts, mais ils seront compatibles avec la technologie propriétaire Warp Charge et, par conséquent, les étoffer pour seulement dix minutes suffiront pour 10 heures d’utilisation. Vous pourrez utiliser n’importe quel chargeur supérieur à 10W pour charger les écouteurs.

OnePlus a également promis « une excellente qualité sonore », mais nous devrons attendre et voir comment les écouteurs s’en sortent à cet égard. La société affirme également qu’elle offrira une connectivité transparente, mais ce que nous voulons plus savoir, c’est si elle offrira également une connectivité indépendante, contrairement aux Surface Buds qui reposent sur un méthode d’appariement quasi obsolète.

Mais là encore, si les OnePlus Buds vont vraiment coûter 99,99 $, quelques compromis sont inévitables.