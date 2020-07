Le prix des jeux Ubisoft pour les versions automne 2020 de Next-Gen restera à 60 $

Suite à l’annonce récente de 2K Games NBA 2K21 coûtera 69,99 $ sur le matériel de nouvelle génération, un certain nombre d’autres éditeurs ont été cités comme envisageant une augmentation de prix similaire. Ubisoft, du moins dans un proche avenir, s’en tiendra au statu quo. Pour la saison d’automne à venir, l’éditeur prévoit de maintenir un prix de 60 $ sur toutes ses offres de jeux de nouvelle génération.

Jason Schreier de Bloomberg rapporte qu’Ubisoft a relayé la nouvelle via un appel aux résultats ce matin.

Grande nouvelle: Ubisoft a déclaré lors de l’appel de résultats d’aujourd’hui que ses jeux de nouvelle génération cet automne coûteraient le même prix que les jeux de la génération actuelle (60 $). Take-Two avait annoncé que NBA 2K21 coûterait 70 $ sur PS5 et Xbox Series X. – Jason Schreier (@jasonschreier) 22 juillet 2020

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait toujours pas ce que cela signifie pour le modèle de tarification de nouvelle génération d’Ubisoft une fois que l’année se termine et que la saison des vacances 2020 est terminée.Ubisoft a refusé de commenter son modèle de tarification des jeux au-delà de cette année, nous pourrions donc très bien voir le l’entreprise augmentera ses prix en 2021. À tout le moins, cependant, les clients peuvent garantir des Assassin’s Creed Valhalla et Chiens de garde: Légion coûtera 60 $ standard sur PS5 et Xbox Series X. Bien sûr, toute personne qui achète une copie de l’un ou l’autre des titres sur PS4 / Xbox One recevra une mise à niveau vers la version nouvelle génération de leur console respective sans frais supplémentaires.

Pour le moment, d’autres éditeurs n’ont pas encore officiellement annoncé leurs plans de tarification de nouvelle génération. Cependant, Sega a récemment annoncé que toutes les versions de Yakuza: comme un dragon la version occidentale coûtera 60 $. Ce modèle de tarification s’appliquera aux itérations de la génération actuelle et à celles qui seront déployées sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Certains analystes prédisent que le modèle à 60 USD aidera à transporter les gens dans la nouvelle génération avant de voir une fois le nouveau prix de base plus élevé de 70 USD next-gen a pleinement démarré.

Chiens de garde: Légion arrive sur PS4, PC et Xbox One le 29 octobre. Assassin’s Creed Valhalla suit peu de temps après le 17 novembre.

[Source: Jason Schreier on Twitter]