Le prix de Skoda Karoq est bien supérieur à celui de Jeep Compass et VW T-Roc!

Skoda a lancé le Karoq en Inde pour un prix de Rs 24,99 lakh. Il s’agit d’un CBU dans une seule garniture entièrement chargée avec une option de groupe motopropulseur unique, mais il est beaucoup plus cher que le VW T-Roc et le Jeep Compass à son prix.

Après beaucoup d’anticipation et de retards, Skoda a finalement lancé le SUV Karoq en Inde. La Skoda Karoq a été lancée en Inde pour un prix de Rs 24,99 lakh (ex-showroom). Il est disponible dans une seule garniture entièrement chargée et est livré avec une seule option de groupe motopropulseur. Le Karoq arrive en Inde en tant que CBU selon la règle des 2500 voitures importées sans que le constructeur ait besoin d’homologuer la voiture. Le Karoq est essentiellement un SUV de taille moyenne de cinq places qui se trouve en dessous du Kodiaq dans la gamme de Skoda et est un suivi du Skoda Yeti.

La Skoda Karoq est une belle voiture. En substance, il ressemble à une version plus petite du SUV Kodiaq. Et c’est une bonne chose car nous avons toujours aimé le design du Kodiaq. Vous obtenez les éléments de style Skoda typiques comme la calandre papillon et les phares à LED élégants qui ressemblent également à une version plus petite de ceux du Kodiaq. En suivant la tendance dans l’espace SUV de taille moyenne, le Karoq obtient également une configuration de phares séparés. Le design est par ailleurs assez soigné et sobre mais il a toujours l’air très élégant et contemporain. L’arrière reçoit des feux arrière à LED en forme de C et les roues à rayons multiples de 17 pouces et le revêtement de carrosserie noir tout autour complètent le look.

Skoda Karoq Interiors.

Tout comme l’extérieur, les intérieurs du Karoq ressemblent assez à ceux du Kodiaq. En fait, le volant, le système d’infodivertissement et les boutons de climatisation semblent être directement levés de son aîné. En outre, cependant, le Karoq obtient un groupe d’instruments entièrement numérique, ce qui est une touche très soignée. Dans l’ensemble, les intérieurs ont une sensation très premium, quelque chose que les clients apprécieraient vraiment dans ce segment. Comme elle est disponible en une seule garniture, Skoda a équipé la voiture à ras bord.

Il dispose de fonctionnalités telles qu’un toit ouvrant électrique panoramique, un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces, un éclairage ambiant configurable, un siège conducteur à 12 réglages électriques, une climatisation à deux zones, des phares à LED, un régulateur de vitesse, des phares et essuie-glaces automatiques et du cuir beige pierre des places. Les dispositifs de sécurité comprendront neuf airbags, une caméra de stationnement arrière, un ABS avec EBD, un système Parktronic (Advanced Parking Aid), un contrôle électronique de la stabilité (ESC) et un système de surveillance de la pression des pneus.

Sous le capot, la Skoda Karoq reçoit une option de moteur à essence quatre cylindres TSI de 1,5 L. Le moteur a été réglé pour produire 150 ch et 250 Nm de couple maximal. Le moteur est uniquement accouplé à une boîte de vitesses DSG à 7 vitesses, la puissance étant envoyée uniquement aux roues avant. Le moteur est même doté d’une technologie de désactivation des cylindres qui coupe deux cylindres lorsque vous n’en avez pas besoin pour réduire la consommation de carburant. Il s’agit également du même groupe motopropulseur que celui proposé sur le Volkswagen T-Roc dans le même style. Tout comme Volkswagen, Skoda n’a pas l’intention d’introduire prochainement un moteur diesel sur le Karoq.

La Skoda Karoq, récemment lancée, rivalisera avec la Jeep Compass et la Volkswagen T-Roc. Le Karoq est littéralement la voiture sœur du T-Roc. Cependant, c’est beaucoup plus cher que ce dernier. Volkswagen a lancé le T-Roc pour un prix de Rs 19,99 lakh plus tôt cette année. Même les versions à essence automatique du Jeep Compass sont proposées entre Rs 19,69-21,92 lakh. Le prix de la Skoda Karoq est bien plus élevé que ses rivaux immédiats. Il reste à voir comment le marché réagit pour la Skoda Karoq.