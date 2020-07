Le prix de l’iPhone 12 d’Apple sera la clé de la croissance des ventes au second semestre 2020: rapport

La pomme L’iPhone 12 n’est même pas encore là, mais les perspectives sont déjà majoritairement positives. Samsung, qui est actuellement en tête de la catégorie des smartphones 5G selon la plupart des estimations, devrait glissez vers la troisième position au second semestre 2020 après la sortie des premiers iPhones compatibles 5G. La Chine, en particulier, servira de proxy pour évaluer le leadership mondial. Le marché chinois est assez compétitif et donc, en tant que nouveau Le rapport DigiTimes souligne que le prix sera un énorme facteur déterminant pour le succès de l’iPhone 12 au second semestre.

Apple est un peu en retard à la fête. La première vague de téléphones compatibles 5G est arrivée en 2019 et il s’agissait d’appareils haut de gamme avec des prix dodus. Ce n’est plus le cas, en partie grâce aux fabricants de puces Qualcomm et MediaTek qui ont déployé des SoC de milieu de gamme compatibles 5G qui ont rendu possible des téléphones 5G abordables. Il sera donc intéressant de voir comment Apple prix l’iPhone 12 pour stimuler les ventes.

Le prix de départ de l’iPhone 12 pourrait ne pas être aussi bas que prévu plus tôt

Selon Selon les rumeurs précédentes, le prix débutera à 649 $ pour l’iPhone 12 de 5,4 pouces. L’iPhone 12 Max de 6,1 pouces coûtera probablement 749 $ et l’iPhone 12 Pro avec la même taille d’écran devrait se vendre 999 $. Le modèle le plus haut de gamme, l’iPhone 12 Pro Max, vous coûtera probablement 1099 $.

En Chine, Apple devra faire face à une concurrence féroce de Huawei, qui est actuellement leader du marché de loin, ainsi que d’autres acteurs locaux tels que Vivo, Oppo et Xiaomi. La part de Samsung dans le pays n’a rien d’extraordinaire.

Le gouvernement chinois tient à stimuler le marché intérieur en encourageant la croissance de l’industrie 5G. Les acteurs locaux essaieront de se vendre des prix hors du marché en lançant davantage de combinés 5G d’entrée de gamme, ce qui pourrait constituer une menace pour l’iPhone 12.

Ainsi, bien que l’iPhone 12 se porte probablement bien aux États-Unis, son succès sur d’autres marchés, en particulier la Chine, dépendra en grande partie du prix.