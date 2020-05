Le prix de l’iPhone 12 d’Apple a fuité en ligne: variantes, spécifications et autres détails

– Publicité –



Vous, Will, trouverez quatre nouveaux téléphones qui commenceront selon cette nouvelle évasion

Apple présentera deux appareils iPhone 12 et 2 téléphones iPhone 12 Pro

Apple présentera deux appareils iPhone 12 et 2 téléphones iPhone 12 Pro L’iPhone 12 d’Apple reste à des mois de son lancement, mais la gamme phare d’Apple a toujours fait l’objet d’évasions, grâce à l’immense popularité de l’appareil. Il y a de nouvelles informations concernant les prix de la gamme iPhone 12.

Il y a eu de nombreuses fuites sur les prix de l’iPhone 12, mais maintenant une source a déménagé pour révéler également la liste des coûts. Le pronostiqueur qui avait soutenu la date de lancement précise de l’iPhone SE 2020, Jon Prosser, s’est présenté pour montrer une liste des coûts des appareils iPhone 12 qui vont être lancés cette saison.

Prix ​​Apple iPhone 12 avec variantes

Étonnamment, quatre nouveaux téléphones seront lancés en fonction de la nouvelle fuite. En passant par le tweet de Prosser, la société présentera deux 12 appareils. Le plus petit iPhone 12 trouvera un écran OLED de 5,4 pouces et une double caméra et coûtera probablement 649 $ (49 152 $).

– Publicité –

La plus grande variante de l’iPhone 12 D53G utilisant un écran OLED de 6,1 pouces devrait également transporter une double caméra au prix de 749 $ (56 725 $).

Prix ​​phare Apple iPhone 12

La gamme phare, qui semble comprendre l’iPhone 12 Guru et l’iPhone 12 Pro Max, a également été proposée au prix de 999 $ (75 735 $) et 1099 $ (83 232 $) respectivement.

Le plus petit iPhone 12 Guru devrait disposer d’un écran OLED de 6,1 pouces tandis que le plus grand iPhone 12 Pro Max devrait disposer d’un écran de 6,7 pouces.

J’ai vu des rapports spéculant sur les prix de l’iPhone 12, alors j’ai demandé à mes sources 👇 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cames

649 $ 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cames

749 $ 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cames + LiDAR

999 $ 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cames + LiDAR

1 099 $ – Jon Prosser (@jon_prosser) 30 avril 2020

Selon l’informateur, les deux appareils recevront un ensemble de caméras similaire à celui trouvé sur l’iPad Pro. Chacun des quatre smartphones sécurisera la technologie 5G.

Ces prix ne se traduiront pas nécessairement dans le secteur indien. Cependant, un point d’entrée plus bas suggère que le public indien pourrait trouver un meilleur prix par rapport à cette série qu’est l’iPhone 11, car l’iPhone 11 le moins cher de l’année dernière a commencé à 699 $.

Détails des versions iPhone 12

Les rumeurs suggèrent également qu’il y aura deux versions d’iPhone 12 avec un écran de 6,1 pouces, dont une version non Pro. Apple est censé mettre à niveau l’affichage de ce successeur de l’iPhone 11 de LCD en OLED, conformément à Prosser.

Comme le plus petit iPhone 12 de 5,4 pouces, cet iPhone possédera également une configuration à double caméra et un service 5G et coûtera 749 $ (environ Rs 56 500). Si cela est vrai, l’iPhone de 6,1 pouces verra un bond de 50 $ par rapport à son prédécesseur, ce qui peut être principalement dû à l’utilisation d’un écran OLED et à l’inclusion du support 5G.

iPhone 12 et iPhone 12 Max

En ce qui concerne les modèles du gourou, Prosser affirme qu’Apple lancera l’iPhone 12 Professional et l’iPhone 12 Pro Max pour le même coût que les versions de l’année. Cela signifie que les deux iPhones 5G haut de gamme pourraient être lancés pour 999 $ (environ 75300 Rs) et 1099 $ (environ 82900 Rs), respectivement.

Les deux meilleurs iPhones arboreront des écrans OLED de 6,1 pouces et 6,7 pouces. En plus de l’installation à trois caméras, Apple intégrera également un capteur LiDAR trouvé sur le nouvel iPad Pro 2020.

Bien que les prix des versions de Guru puissent rester les mêmes, il convient de noter que les prix en Inde de l’iPhone 12 pourraient être plus élevés, grâce à la hausse de la TPS et à la différence croissante USD-INR.

iPhone 12 Autres spécifications

Des rapports indépendants ont déclaré que la série iPhone 12 aura une encoche plus petite par rapport à cette série iPhone 11. Les quatre iPhones seraient envoyés avec une puce bionique Apple A14 de 5 nm. Les versions Pro auraient un écran de 120 Hz.

En raison de la pandémie continue de coronavirus, il pourrait y avoir un retard de deux semaines à la date de lancement de l’iPhone 12. L’analyste Ming-Chi Kuo a noté que trois des quatre modèles d’iPhone 12 pourraient atteindre la production de masse en septembre, tandis que la variante supérieure Pro Max n’entrera en production qu’en octobre.

– Publicité –