Le prix de l’essence et du diesel devient plus cher à Delhi alors que les citoyens prennent la route!

Le gouvernement de Delhi a augmenté les taxes sur le carburant, reprenant ainsi le prix du marché de l’essence et du diesel dans la capitale nationale lors de la phase trois du verrouillage pour récupérer une partie des revenus perdus après des jours de verrouillage.

Dans le sillage de la crise actuelle des coronavirus, le gouvernement de Delhi a augmenté la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prélevée sur le carburant, ce qui a entraîné une majoration significative du prix du carburant dans la capitale nationale. Le prix de l’essence a augmenté de Rs 1,67 par litre tandis que le prix du diesel a augmenté de Rs 7,10 par litre. Le prix de l’essence et du diesel à Delhi après la révision s’élève respectivement à Rs 71,26 et Rs 69,39 par litre. Les prix révisés sont effectifs à partir d’aujourd’hui, c’est-à-dire à partir du 5 mai.

Le prix de l’essence et du diesel à Delhi a considérablement augmenté au cours de la troisième phase du verrouillage.

Le prix du marché de l’essence à Delhi mardi incluait un droit d’accise de Rs 22,98 par litre et la TVA (y compris les taxes sur la commission du concessionnaire) de Rs 16,44 par litre. Quant au diesel, le prix comprend un droit d’accise de Rs 18,83 et une TVA de Rs 16,26 pour chaque litre vendu. La taxe révisée sur l’essence s’élève ainsi à 30% par rapport aux 27% précédents, mais pour le diesel, la taxe est presque le double – maintenant à 30% par rapport aux 16,75% précédents. Ces données sont selon l’Indian Oil Corporation au 5 mai.

Cette décision du gouvernement de Delhi intervient après que certaines assouplissements conditionnels ont été introduits dans la troisième phase du verrouillage. Cela verra naturellement plus d’usagers de la route et donc la consommation de carburant. Les taxes sur le carburant constituent une part importante des revenus de l’État et, avec le verrouillage national en place pour tout le mois d’avril, ce fut un coup dur pour les sources de revenus de l’État. Plus tôt, Kejriwal aurait exprimé des inquiétudes concernant les revenus de son gouvernement en avril 2020, qui n’étaient qu’une fraction par rapport au chiffre d’il y a un an. Bien que cela ait un coût pour les navetteurs, le gouvernement de Delhi espère récupérer une partie de ses revenus de cette façon.

La pandémie de coronavirus et le blocage qui en résulte ont également affecté la demande de carburant en Inde, qui a connu la pire baisse en mars. La consommation de produits pétroliers en Inde a baissé de 17,79% pour atteindre 16,08 millions de tonnes en mars, la demande de diesel, d’essence et de carburant pour turbines aéronautiques (ATF) ayant diminué. La demande de diesel a diminué de 24,23% pour s’établir à 5,65 millions de tonnes, tandis que les ventes d’essence ont diminué de 16,37% pour s’établir à 2,15 millions de tonnes. La demande devrait toutefois s’améliorer maintenant, car une certaine quantité de services industriels et de transport ont été autorisés.

Le prix de l’essence et du diesel dans les autres métropoles reste cependant inchangé. Au 5 mai, le prix de l’essence et du diesel à Mumbai était respectivement de Rs 76,31 et Rs 66,21 par litre. À Bangalore, le prix de l’essence et du diesel s’élève respectivement à Rs 73,55 et Rs 65,96. Alors que le reste du pays continue de payer une prime pour l’essence par rapport à la capitale nationale, le prix du diesel à Delhi est désormais considérablement plus élevé que dans les autres villes.