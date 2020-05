Le prix de la Toyota Camry BS6 est maintenant plus cher chez Presque un Lakh! Voici pourquoi!

La BS6 Toyota Camry obtient maintenant un prix de Rs 37,88 lakh qui est Rs 93 000 plus cher que le mode BS4-spec. La randonnée est due à la mise à jour BS6 et à une hausse de prix standard pour le nouvel exercice.

Il ne manquait qu’une pièce du puzzle BS6 de Toyota: la Camry. Toyota a maintenant annoncé que la Camry conforme BS6 sera disponible en Inde pour un prix de Rs 37,88 lakh, ex-showroom. Le prix de la BS6 Toyota Camry voit donc une hausse très raide de Rs 93 000. Le Camry BS4-spec était disponible pour un prix de Rs 36,95 lakh, ex-showroom. La hausse des prix n’est pas seulement due à la mise à jour BS6 mais comprend également une hausse des prix standard pour le nouvel exercice.

Sous le capot, la BS6 Camry continue avec le même groupe motopropulseur hybride essence de 2,5 litres qui vient d’être mis à jour pour se conformer aux normes d’émission plus strictes. Le moteur à essence à quatre cylindres de 2,5 L de la Camry produit 175 ch de puissance et 221 Nm de couple. Le moteur à essence est en outre accouplé à un moteur électrique qui produit 118 ch supplémentaires et 202 Nm de couple. La puissance combinée du système est cependant de 215 ch et le couple de pointe reste à 221 Nm. Le groupe motopropulseur est uniquement accouplé à une boîte de vitesses CVT.

La Camry peut être conduite en mode EV pur, en mode ICE pur ou dans une combinaison des deux. La Camry est la seule voiture hybride à essence du marché de masse disponible sur le marché indien jusqu’à ce que vous optiez pour certaines marques de luxe comme Lexus, BMW ou Volvo. Et attention, par voitures hybrides, nous entendons des voitures hybrides appropriées avec un mode EV dédié et pas des voitures hybrides douces comme la MG Hector, Maruti Suzuki Baleno ou la Ciaz. Cela fait de la Camry une offre très unique non seulement dans son segment, mais dans un spectre beaucoup plus large. Oui, c’est cher mais ça ne ressemble à aucune autre voiture.

La Camry est donc actuellement l’offre phare de Toyota en Inde jusqu’à ce que vous comptiez vraiment sur le Vellfire qui opère sur un segment entièrement différent. Il n’est proposé qu’en une seule variante et est naturellement chargé de toutes les cloches et sifflets. Certaines de ces caractéristiques comprennent un système d’infodivertissement à écran tactile, des sièges avant à commande électrique avec ventilation, un système audio JBL, un régulateur de vitesse, un affichage tête haute, une colonne de direction à réglage électrique, un store arrière et bien sûr, un toit ouvrant. En termes de caractéristiques de sécurité, la Camry est équipée de neuf airbags, de l’ABS avec EBD, d’une caméra de recul, de capteurs de stationnement, d’un ESC et d’un frein de stationnement électrique.

Toyota propose la BS6 Camry en Inde en sept couleurs. Ceux-ci incluent le blanc, l’argent, le rouge, le brun, le graphite et deux nuances de noir. Actuellement, la Camry n’a pas de concurrent direct en Inde. Cependant, une fois que la prochaine génération de Skoda Superb sera arrivée en Inde, elle devra faire face à une certaine concurrence de la même manière. La Camry a également rivalisé avec la Honda Accord hybride, mais elle a maintenant été abandonnée dans le pays.