Le prix de la BS6 Toyota Fortuner a grimpé de près d’un demi-lac!

Lorsque Toyota a lancé le BS6 Fortuner au début de cette année, il n’y a eu aucune augmentation de prix. Maintenant cependant, le constructeur automobile a augmenté le prix du SUV de Rs 48 000 dans toutes les variantes.

Toyota a lancé le Fortuner conforme à BS6 en Inde en février plus tôt cette année, mais la mise à jour est étonnamment venue sans augmentation de prix. Toyota vendait toutes les variantes du BS6 Fortuner au prix BS4 lui-même. Maintenant, cependant, Toyota a augmenté le prix de toutes les variantes de la BS6 Fortuner de Rs 48 000. Si vous envisagez d’acheter le Fortuner, le meilleur moment pour acheter le véhicule est maintenant révolu. Voici une liste détaillée des prix mis à jour des variantes du BS6 Toyota Fortuner.

BS6 Toyota Fortuner reçoit une hausse de prix de Rs 48,000.

Variantes BS6 Toyota Fortuner Nouveau prix Ancien prix Différence Fortuner Petrol 4X2 MT Rs 28,66 lakh Rs 28.18 lakh Rs 48,000 4X4 AT Rs 30.25 lakh Rs 29,77 lakh Rs 48,000 Fortuner Diesel 4X2 MT Rs 30.67 lakh Rs 30.19 lakh Rs 48,000 4 × 2 AT Rs 32,53 lakh Rs 32.05 lakh Rs 48,000 4X4 MT Rs 32,64 lakh Rs 32.16 lakh Rs 48,000 4X4 AT Rs 34,43 lakh Rs 33.95 lakh Rs 48,000

Le Fortuner est propulsé par deux moteurs en Inde – il y a un moteur turbo-diesel de 2,8 litres et un moteur à essence de 2,7 litres. Le moteur turbo-diesel à quatre cylindres de 2,8 litres produit 177 ch et 420 Nm de couple lorsqu’il est associé à une transmission manuelle à 6 vitesses. Associé à une boîte de vitesses automatique, le moteur produit 450 Nm de couple maximal. La puissance de l’unité essence de 2,7 litres à quatre cylindres conforme BS6 est de 166 ch et 245 Nm de couple. Le moteur est également associé à une transmission manuelle à 6 vitesses ou à une transmission automatique à 6 vitesses.

Le moteur diesel continue d’être proposé avec les options à quatre roues motrices (4WD) et à propulsion arrière (RWD), tandis que l’essence ne sera fournie qu’avec ces dernières. A l’intérieur, le tableau de bord et la liste des fonctionnalités restent identiques. Il est livré avec deux combinaisons de couleurs intérieures – brun foncé et chamois (beige). Les caractéristiques à bord comprennent un système d’infodivertissement à écran tactile de 7,0 pouces avec navigation intégrée, des palettes au volant (pour l’automatique uniquement), un revêtement en cuir, un hayon électrique, des sièges avant à réglage électrique, un régulateur de vitesse, 7 coussins gonflables, un contrôle de la stabilité du véhicule avec assistance au freinage, une assistance au démarrage en côte et ABS avec EBD sont également présents sur les variantes de plus haute spécification.

Lisez aussi: Voici un autre regard neuf sur la prochaine génération de Mahindra Scorpio!

Pendant ce temps, Toyota prépare également un lifting pour le Fortuner prévu pour demain. À partir de photos d’espionnage que nous avons vues jusqu’à présent, le lifting du Fortuner de Toyota contient de nombreuses mises à jour visuelles et le visage du SUV semble maintenant très frais et beaucoup plus en ligne avec les nouveaux VUS de Toyota comme le RAV4 et Raize. La calandre est beaucoup plus mince et a des mèches noires brillantes au lieu de la grosse calandre chromée que nous voyons ici en Inde. Le pare-chocs est également beaucoup plus profilé avec des fausses entrées d’air en forme de triangle à chaque coin.

Lisez aussi: La BMW Série 2 Gran Coupé a été testée à Pune pendant le verrouillage!

Les phares ont également été révisés avec de nouveaux éléments LED et inserts. Ils ont également l’air beaucoup plus minces qu’auparavant et rendent le visage beaucoup plus net. À l’arrière, il y a des ajustements de style sous la forme d’un pare-chocs légèrement modifié et d’inserts de feux arrière. Nous nous attendons à quelques améliorations sur les intérieurs ainsi qu’un système d’infodivertissement mis à jour ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Nous ne sommes pas sûrs des mises à jour mécaniques que le SUV recevra, mais les rapports suggèrent que le Fortuner verra également une augmentation des chiffres et des performances.