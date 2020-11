Le prix de Hulu Plus Live TV augmente à partir du 18 décembre

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Le prix de Hulu Plus Live TV va très bientôt augmenter.

À partir du 18 décembre, les abonnés commenceront à payer 64,99 $ par mois pour la télévision en direct sur Internet et le service à la demande.

C’est une hausse de 10 $ par rapport au prix actuel de 54,99 $ par mois.

Les nombreux abonnés de Hulu Plus Live TV devront bientôt payer plus pour le service de télévision en direct. Selon date limite, les abonnés ont été informés que le prix de Hulu Plus Live TV augmentait… en flèche. À compter du vendredi 18 décembre, les abonnés commenceront à payer 64,99 $ par mois, soit 10 $ de plus que le niveau de prix actuel de 54,99 $. Le forfait Hulu Plus Live TV sans publicité augmentera également de 10 $, passant de 60,99 $ par mois à 70,99 $.

Hulu n’a pas annoncé pourquoi le prix augmentait autant.

Le service offre un accès à plus de 60 chaînes de télévision en direct, y compris les affiliés du réseau local. Il propose des chaînes supplémentaires, y compris des chaînes de cinéma payantes via des packages supplémentaires.

Le nouveau prix de Live TV n’affecte pas les prix d’abonnement du service à la demande de Hulu, qui restent à 5,99 $ par mois (avec publicités) ou 11,99 $ par mois (sans publicité). Le propriétaire de Hulu, Disney, a annoncé la semaine dernière que Hulu Plus Live TV avait inscrit 4,1 millions d’abonnés au 30 septembre. Le service régulier à la demande de Hulu comptait 32,5 millions d’abonnés.

Fin juin, l’un des plus gros concurrents de Hulu Plus Live TV, YouTube TV, a annoncé une augmentation de prix encore plus importante. Il a augmenté de 15 $, passant de 49,99 $ à 64,99 $ par mois.

Lire la suite: Les meilleurs services de streaming TV en direct