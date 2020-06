Le prix de départ de l’iPhone 12 sera apparemment encore inférieur à 649 $

le L’iPhone 12 comprendra cinq – et non quatre – modèles, rapporte un Site Web chinois citant l’analyste Wedbush Daniel Ives (via Guide de Tom).

Jusque-là, la plupart des rapports avaient déclaré que l’iPhone 12 serait disponible en quatre variantes: une entrée de gamme Modèle de 5,4 pouces, deux versions de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces. Le modèle de base de 5,4 pouces vont probablement pour 649 $, ce qui le rend plus abordable que l’an dernier iPhone 11 qui commence à 699 $. Selon les rumeurs, l’iPhone 12 standard aura l’A14 Bionic à l’intérieur, sera prêt pour la 5G et sera livré avec un écran OLED.

Bien qu’il soit formidable que le prix du téléphone soit apparemment réduit malgré des mises à niveau importantes, il serait évidemment considéré comme cher par de nombreux consommateurs. Plus précisément, les personnes dans les pays où les réseaux 5G ne sont pas encore en ligne pourraient ne pas vouloir payer un supplément pour la prochaine génération de connectivité cellulaire. Et c’est apparemment la raison pour laquelle Apple a également un cinquième modèle en préparation.

Par Ives, le cinquième modèle ne proposera qu’une connectivité 4G. Cela permettra à Apple de cibler un public qui ne veut pas encore de téléphone 5G. Et si c’est vrai, la variante 4G finira par être le modèle de base de l’iPhone 12 et selon cette logique, la série commencerait à un prix encore plus bas.

Quant à savoir comment l’iPhone 4G 4G différerait du modèle d’entrée de gamme 5G reste à voir. Théoriquement, ne pas inclure la 5G seule devrait suffire à rendre l’iPhone 4G 12 plus abordable que le modèle 5G de base.

Sinon, si Apple réduisait les coins, il basculerait dans la catégorie SE. Sur cette note, il est également possible que ce nouveau modèle 4G soit en fait la rumeur iPhone SE Plus.

Bien sûr, à ce stade, ce ne sont que de simples spéculations, et jusqu’à ce que plus d’informations soient révélées, il est difficile d’en dire beaucoup sur ce modèle 4G rumeur.