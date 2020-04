Le prix de BS6 Mahindra Alturas G4 est maintenant plus cher de Rs 1 lakh!

Mahindra a silencieusement mis à jour son site Web avec le prix du BS6 Alturas G4 et il est plus cher de Rs 1 lakh pour les variantes 4 × 2 et 4 × 4.

Même au milieu de ce verrouillage, Mahindra a silencieusement mis à jour son site Web avec le prix du BS6 Alturas G4. Le BS6 Mahindra Alturas G4 est maintenant disponible à partir d’un prix de départ de Rs 28,69 lakh et va jusqu’à Rs 31,69 lakh. Comme auparavant, il continue d’être disponible en seulement deux variantes – la variante de base 4 × 2 et la variante haut de gamme 4 × 4. Le Mahindra Alturas G4 a en fait vu une hausse massive du prix de Rs 1 lakh pour les deux variantes.

Le prix du BS6 Mahindra Alturas G4 est désormais plus cher de Rs 1 lakh.

Le Mahindra Alturas G4 BS4-spec était disponible pour un prix de Rs 27,7 lakh pour la variante de base 4 × 2 tandis que la version haut de gamme 4 × 4 vendue au détail pour Rs 30,7 lakh. Soit dit en passant, les deux versions voient une hausse du prix de Rs 1 lakh et c’est l’une des randonnées les plus raides que nous ayons vues avec des véhicules BS6. L’Alturas G4 est propulsé par un gros moteur diesel et nous pouvons donc comprendre que la mise à niveau du gros brûleur à mazout a dû coûter cher pour des émissions plus propres.

Le BS6 Alturas G4 reste mécaniquement inchangé. Il continue d’être propulsé par un moteur diesel à quatre cylindres de 2,2 L qui, dans ses spécifications BS4, produisait 181 chevaux et 420 Nm de couple maximal. Bien que Mahindra n’ait pas encore officiellement confirmé les spécifications du moteur, nous nous attendons à ce qu’il reste identique au moteur BS4. Le moteur est uniquement accouplé à une boîte de vitesses automatique à 7 rapports d’origine Mercedes. Il n’y a pas d’option de boîte de vitesses manuelle.

Nous ne nous attendons pas non plus à voir de changements à l’intérieur en termes de disposition ou de conception du tableau de bord. Quelques fonctionnalités supplémentaires avec la mise à jour BS6 seraient une surprise de Mahindra. En termes de fonctionnalités, le SUV est déjà assez bien chargé et dispose de fonctionnalités telles qu’un système d’infodivertissement à écran tactile avec Android Auto et Apple CarPlay, un siège conducteur électrique, une climatisation à deux zones, un hayon électrique, un régulateur de vitesse, un affichage multi-info coloré et des sièges ventilés. Les caractéristiques de sécurité comprennent neuf airbags, ABS avec EBD, capteurs de stationnement avant et arrière, caméra à 360 degrés, programme de stabilité électronique, aide au démarrage en côte et contrôle de descente en côte.

Auparavant, il était prévu que Mahindra mettrait également à jour le SUV avec quelques changements cosmétiques comme certaines roues en alliage de style différent et une légère révision du visage. Cependant, d’après ce que nous voyons sur le teaser imahe que Mahindra a partagé il y a quelques jours, il n’y aura pas de changements cosmétiques sur le SUV. Le BS6 Mahindra Alturas G4 continue de rivaliser avec les Ford Endeavour et Toyota Fortuner. Bien qu’il ait vu une hausse des prix de Rs 1 lakh, son prix est toujours compétitif dans le segment.