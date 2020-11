Le prix de base de Mahindra Thar augmente alors que les variantes d’entrée de gamme sont supprimées!

Le Mahindra Thar voit énormément mieux pour son LX haut de gamme et ses variantes automatiques et dans le but de réduire les délais d’attente croissants pour les versions haut de gamme, Mahindra a temporairement retiré les variantes AX d’entrée de gamme de leur site Web pour faire place à la production. de variantes de spécifications supérieures.

Cela fait environ un mois que Mahindra a lancé le Thar de deuxième génération en Inde et le SUV est déjà parti avec un bon départ. Autrefois SUV utilitaire, le nouveau Thar a déjà enregistré plus de 25 000 commandes et les délais d’attente ont naturellement augmenté énormément. Certaines variantes haut de gamme du Mahindra Thar connaissent des périodes d’attente allant jusqu’à six à sept mois, tandis que les variantes inférieures ne sont pas tellement demandées. En réponse à la situation, Mahindra a maintenant retiré les variantes AX d’entrée de gamme du Thar de leur site Web officiel.

Pourquoi Mahindra a-t-il retiré la liste des varaints Thar AX d’entrée de gamme?

Les variantes AX retirées de la liste incluent l’essence standard AX (Rs 9,80 lakh), l’essence AX (Rs 10,65 lakh) et le diesel AX (Rs 10,85 lakh). Les réservations pour ces variantes ont également été temporairement interrompues. Naturellement, le prix de base du Thar est maintenant passé de Rs 9,80 lakh à Rs 11,90 lakh, la variante manuelle à essence en option AX étant la variante la plus abordable du Thar que vous pouvez acheter actuellement.

Mahindra a révélé que la demande pour les variantes d’entrée de gamme AX était relativement faible et c’est pourquoi ils ont même temporairement suspendu la production de ces variantes d’entrée de gamme. Cela a été fait pour libérer les créneaux de production pour les variantes supérieures du Thar qui connaissent une demande énorme. Cela aidera Mahindra à éliminer l’arriéré de commandes et à réduire les délais d’attente pour les variantes supérieures. Mahindra affirme que les versions à toit rigide et automatique des versions essence et diesel sont les plus demandées.

Mais ce n’est pas tout. Mahindra a même annoncé qu’elle augmenterait la production du nouveau Thar de 2 000 unités par mois à 3 000 unités par mois dans son usine de production de Nashik, Maharashtra. Cependant, on ne sait pas encore quand exactement Mahindra réintroduira les variantes AX d’entrée de gamme ou quand elles entreront à nouveau en production.

Quelles variantes du Thar sont actuellement en vente?

Actuellement, seules les variantes AX Optional et LX du nouveau Thar sont en vente en Inde. Les prix du Thar vont maintenant de Rs 11,90 lakh et montent Rs 13,75 lakh. Il existe encore 12 versions différentes du Thar actuellement proposées en fonction des différentes options de moteur, de boîte de vitesses et de carrosserie. Avec l’abandon des variantes AX, le Thar n’est donc actuellement qu’un SUV 4 places avec des sièges orientés vers l’avant, car les sièges d’appoint latéraux ont également été supprimés avec les variantes d’entrée de gamme. En ce qui concerne l’option de toit, les clients ont toujours la possibilité de choisir entre un toit ouvrant convertible ou un toit rigide fixe.

Mahindra a révélé qu’environ 55% des nouveaux acheteurs de Thar et des nouveaux clients de Mahindra.

Récapitulatif des options du groupe motopropulseur Mahindra Thar

Le nouveau Thar lance deux nouveaux moteurs de l’écurie de Mahindra. Doté d’un moteur à essence pour la première fois, il s’agit d’un nouveau moteur à essence mStallion TGDI de 2,0 litres développant 150 ch et 300 Nm de couple (320 Nm avec la boîte de vitesses automatique). Pendant ce temps, le moteur diesel est une unité mHawk de 2,2 litres qui produit 130 ch et 300 Nm de couple de pointe. Les choix de transmission incluent une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique à 6 vitesses pour les deux moteurs. Les quatre roues motrices et une boîte de transfert manuelle sont de série sur toutes les versions. Voici également un aperçu des prix.

Mahindra a également révélé qu’environ 55% des nouveaux acheteurs de Thar et des nouveaux clients de Mahindra, ce qui en dit long sur la popularité du nouveau Thar. En outre, environ 44% des acheteurs optent pour les variantes automatiques, ce qui prouve que la stratégie de Mahindra avec le nouveau Thar était à peu près correcte.