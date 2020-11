Le Princess Switch 3? Vanessa Hudgens fait allusion à un autre film Netflix, mais dit qu’une chose n’arrivera pas

Plus de doppelgängers ou pas, c’est excitant d’entendre ça Commutateur de princesse sera une trilogie après tout. Si vous avez vérifié Commuté à nouveau sur Netflix, vous savez où le troisième film pourrait mener. À la fin du film, la duchesse Margaret se marie avec Kevin de Nick Sagar dans un aéroport. Cela doit être suivi d’une cérémonie plus formelle (et royale), non? Et reverrons-nous Fiona? Il y a tellement de choses à considérer, mais j’ai hâte de voir comment ces scénarios se poursuivent.