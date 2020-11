Le prince William fait l’éloge des pompiers «  extraordinaires  »

2020-11-05 09:30:32

Le prince William a salué les réalisations «extraordinaires» des pompiers au cours des derniers mois en prononçant un discours pour ouvrir les prix Spirit of Fire de la Fire Fighters Charity.

Le duc de Cambridge a prononcé un discours préenregistré pour ouvrir la cérémonie de remise des prix Spirit of Fire de la Fire Fighters Charity – qui a eu lieu en ligne mercredi (04.11.20) – et il a souligné le «défi unique» auquel le personnel des services d’urgence a été confronté au milieu de la pandémie de Coronavirus.

Il a déclaré: «Cette année, l’épidémie de Covid-19 a présenté un défi unique pour tous les intervenants d’urgence, qui ont dû s’adapter à de nouvelles méthodes de travail tout en continuant à sauver des vies et à aider les personnes dans le besoin, jour après jour. .

« C’est ce qui rend les réalisations que nous célébrons ce soir d’autant plus extraordinaires. »

Et William – qui aurait combattu secrètement le coronavirus en avril – a souligné l’importance du soutien en santé mentale.

Il a ajouté: «Il est plus important que jamais que les personnes en première ligne sachent vers qui se tourner pour obtenir du soutien.

«Le travail de The Fire Fighters Charity et de toutes les organisations qui soutiennent nos services de lumière bleue est essentiel pour assurer la santé et le bien-être à long terme de nos intervenants d’urgence.

L’organisme de bienfaisance offre un soutien spécialisé tout au long de la vie aux membres de la communauté des services d’incendie du Royaume-Uni, afin de se concentrer sur leur bien-être mental, social et physique.

Le royal de 38 ans a également salué les efforts de Shilla Patel, responsable de l’inclusion aux pompiers de Londres, qui a lancé son premier réseau de soutien en santé mentale, United Minds, en mars 2009.

Annonçant Shilla comme lauréate du Prix spécial de reconnaissance pour l’excellence dans le domaine de la santé mentale, William a raconté comment elle avait reçu le soutien de l’organisme de bienfaisance, ce qui l’a aidée à parler de ses propres problèmes de santé mentale.

Il a ajouté: «Depuis, elle s’est donné pour mission d’aider ses collègues à se sentir capables de faire de même.

«Alors félicitations, Shilla. C’est grâce au dévouement de personnes comme vous que nous pouvons continuer à faire tomber les barrières et à faire en sorte que chacun reçoive le soutien dont il a besoin.

« Et à tous les nominés et gagnants de ce soir, merci encore pour tout ce que vous faites. »

La cérémonie a généralement lieu à Londres, avec une réception à Downing Street, mais elle a eu lieu en ligne pour la première fois en raison de la crise sanitaire.

