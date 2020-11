Le prince Harry surprend son copain dans Strictly Come Dancing

2020-11-14 23:00:06

Le prince Harry a surpris son ami dans « Strictly Come Dancing » samedi soir (14.11.20).

Le royal aux cheveux flamboyants – qui, aux côtés de sa femme, la duchesse Meghan, a démissionné de son poste de membre de la famille royale plus tôt cette année – est apparu dans l’émission latine et la salle de bal BBC One via un chat vidéo pour transmettre ses meilleurs vœux à un ami et ancienne star d’Invictus Games JJ Chalmers , qui participe à l’émission.

Via le chat vidéo, le duc de Sussex a déclaré: « Beau bronzage JJ! Quand j’ai rencontré JJ pour la première fois, il était une coquille de lui-même, mais ensuite vous voir briller à travers Invictus et être à nouveau vous-même, c’était le début d’un voyage incroyable. Vous ont définitivement un impact sur la société maintenant, surtout lorsque vous portez ce short bleu serré et que les chaussettes sont relevées. Ça ne va pas mieux que ça! Je suis vraiment fier. Vous n’êtes pas danseur, vous prouvez que vous peut réellement faire tout ce que vous voulez, ce qui est incroyable. ‘ »

Ce à quoi JJ a répondu: « Le simple fait est que si le prince Harry n’avait pas créé les Jeux Invictus, je n’aurais pas eu ce moment pour changer ma vie pour toujours. »

Et ce n’est pas seulement JJ ​​que le prince Harry, sa femme la duchesse Meghan et leur fils Archie utilisent Zoom pour discuter en ligne, car la famille a également été en contact avec leurs parents royaux au Royaume-Uni.

Une source a déclaré: « Ils s’amusent tellement avec Zoom, et ils se sont liés grâce aux appels de Zoom. Harry est si proche de sa grand-mère et il est ravi de récupérer Archie [to London] pour qu’ils puissent la voir. «

