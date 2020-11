Le prince Harry et la duchesse Meghan marquent le dimanche du Souvenir à Los Angeles

2020-11-09 09:00:05

Le prince Harry et la duchesse Meghan ont «personnellement reconnu» le Souvenir dimanche en déposant une gerbe à Los Angeles.

Le duc et la duchesse de Sussex ont honoré ceux qui étaient morts en combattant pour leur pays lors d’un événement personnel dimanche (08.11.20), où ils ont placé des fleurs sur les tombes de deux soldats du Commonwealth et ont également laissé une couronne, avec un message personnel, à l’obélisque du cimetière.

Un porte-parole du couple a déclaré: « Il était important pour le duc et la duchesse de pouvoir reconnaître personnellement le Souvenir à leur manière, de rendre hommage à ceux qui ont servi et à ceux qui ont donné leur vie. Le couple a déposé des fleurs que le duchesse a choisi dans leur jardin sur les tombes de deux soldats du Commonwealth, l’un qui avait servi dans la Royal Australian Air Force et l’autre de l’Artillerie royale canadienne. Le duc a signé un message avec la couronne disant: « À tous ceux qui ont servi, et servent. Merci. ‘ »

Harry – qui portait ses médailles de service et un coquelicot rouge sur son revers – se serait vu refuser sa demande par le palais de Buckingham pour que quelqu’un dépose une couronne sur le cénotaphe à son nom, une tradition perpétrée par son père le prince Charles cette année alors que la reine Elizabeth regardé depuis un balcon voisin.

Pendant ce temps, Harry a précédemment parlé de l’importance de porter un coquelicot.

Il a récemment déclaré: «Je le porte pour les soldats que je connaissais, ainsi que pour ceux que je ne connaissais pas. Les soldats qui étaient à mes côtés en Afghanistan, ceux qui ont changé leur vie à jamais et ceux qui ne sont pas revenus à la maison. Je le porte pour célébrer la bravoure et la détermination de tous nos anciens combattants et de leurs proches, en particulier ceux de notre famille Invictus. Ce sont les personnes et les moments dont je me souviens lorsque je salue, que je me tiens au garde-à-vous et que je dépose une gerbe à le cénotaphe. »

Le couple – qui a son fils Archie, 17 mois, ensemble – vit actuellement à Los Angeles après avoir démissionné de la famille royale plus tôt cette année.

