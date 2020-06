Le prince dragon: saison 4, date de sortie, distribution, intrigue et plus encore !!

Le désir de découvrir la nature merveilleuse de formes de vie uniques telles que les dragons, les elfes, les nains. Avec une aventure à vivre et le voyage qui vous met à l’épreuve en surmontant les épreuves. C’est ce qui nous plaît! Et c’est le charme de la fantaisie. Avec des terres magnifiques et inexplorées à explorer et à combattre des bêtes mythiques, c’est ce qui fascine le public. Dragon Prince partage également cette qualité similaire. C’est une série Web animée Netflix qui a été diffusée en septembre 2018. Et est devenue immensément populaire pour son monde à couper le souffle de Xadia, ses visuels incroyables et ses liens étroits entre les dragons et les humains. Avec l’arrivée de la saison 4 en route, plongeons-nous dans les détails de la prochaine saison de dragon prince.

Date de sortie de Dragon Prince Saison 4.

La première saison de la série a laissé une impression durable sur le public pour son incroyable CGI, sa grande histoire et son mystère. Il a engendré trois saisons et les fans attendent la confirmation de la saison prochaine. La bonne nouvelle est que Netflix a officiellement renouvelé la saison 4. La mauvaise nouvelle est que la série pourrait prendre un peu plus de temps à sortir avec la pandémie. Notre meilleure estimation est qu’il sortira quelque peu au premier semestre 2021.

Jeter.

De nombreux acteurs reviendront dans leurs rôles respectifs la saison prochaine. Jack Desena jouera comme Callum, Paula Burros comme Rayla. Et Sasha Rojen comme Ezran. En plus de Racquel Belmonte, Jesse Inocalla et Erik Dellums et bien d’autres.

À quoi s’attendre dans la saison 4?

La saison 3 s’est terminée avec la défaite de Viren, déterminé à détruire Xadia et échoue, mais est ravivé par sa fille Claudia en utilisant la magie noire. De nombreux fans s’attendent à ce qu’une nouvelle bataille se déroule à nouveau dans Xadia avec Viren dans ses mauvaises intentions lors de la quatrième saison. Et très probablement se concentrer davantage sur le développement du personnage du prince dragon Zym. Avec Callum, le voyage épique d’Ezran et Rayla avec leurs aventures, leur magie et les obstacles auxquels ils seront confrontés.