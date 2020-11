Le prince Charles exhortera le Royaume-Uni et l’Allemagne à «  réaffirmer notre lien  » alors qu’il assiste à la cérémonie du souvenir à Berlin

Le prince de Galles exhortera le Royaume-Uni et l’Allemagne à «réaffirmer» leur lien alors que les deux nations «entament ce nouveau chapitre de notre longue histoire» dans un discours prononcé au Bundestag demain. Il a également appelé les deux nations à faire face à l’intolérance et au sectarisme. et faire de la lutte pour un «avenir meilleur» leur «cause commune» lors d’une cérémonie marquant la Journée nationale de deuil en Allemagne. Les commentaires du prince Charles viendront alors que le Royaume-Uni pourparlers sur un accord commercial post-Brexit avec Le prince dira également que les crises mondiales de la pandémie de coronavirus et du changement climatique «exigent» que la Grande-Bretagne et l’Allemagne «agissent ensemble». Charles et son épouse la duchesse de Cornouailles deviendront les premiers membres de la famille royale à assister dimanche à la cérémonie du souvenir de l’Allemagne à Berlin – la première visite officielle conjointe du couple à l’étranger depuis le début de la pandémie.L’avenirLe prince devrait dire dans son discours: «Nous devons être résolus i n lutter contre les actes d’une cruauté indescriptible contre des personnes pour des raisons de religion, de race ou de croyances, où qu’ils se produisent dans le monde. Nous devons nous tenir côte à côte pour défendre résolument l’avenir que nous devons à nos enfants et à nos petits-enfants. «Les défis de cet avenir sont manifestes – que ce soit de cette terrible pandémie qui menace non seulement notre santé publique, mais aussi notre prospérité et notre sécurité; ou de la menace existentielle pour notre planète et notre mode de vie, du changement climatique et de la perte catastrophique de la biodiversité.Le prince de Galles a exhorté l’Allemagne et le Royaume-Uni à travailler ensemble (Photo: Clarence House / PA Wire) «Ces crises exigent que nous agissons ensemble, et le partenariat entre le Royaume-Uni et l’Allemagne offre une opportunité vitale à cet égard. Nous sommes fortement investis dans l’avenir de chacun, de sorte que nos intérêts nationaux, bien que distincts, seront toujours liés. « Alors que nos pays entament ce nouveau chapitre de notre longue histoire, réaffirmons notre lien pour les années à venir. » Réfléchissons sur tout ce que nous avons vécu ensemble et tout ce que nous avons appris. Souvenons-nous de toutes les victimes de la guerre, de la tyrannie et de la persécution; ceux qui ont donné leur vie pour les libertés que nous chérissons, et ceux qui luttent pour ces libertés à ce jour. Ils nous incitent à lutter pour un avenir meilleur – faisons de cette cause notre cause commune. »Amitié La famille royale a effectué une série de visites européennes depuis que le résultat du référendum de 2016 a décidé que le Royaume-Uni quitterait l’UE, et ce dernier voyage est susceptible de être considéré comme faisant partie de la «diplomatie douce» de la monarchie pour renouveler et renforcer les amitiés avec les pays du continent.Lorsque le fils de Charles, le duc de Cambridge, s’est rendu en Allemagne en 2016, William a déclaré que la profondeur de l’amitié de la Grande-Bretagne avec l’Allemagne ne changera pas après le Brexit .Avant son voyage, le prince a tenu une réunion téléphonique jeudi avec la chancelière allemande Angela Merkel.Clarence House a annoncé la brève visite en Allemagne plus tôt dans la semaine et a déclaré dans un communiqué que le couple avait été invité par le président allemand, Frank- Walter Steinmeier. La déclaration a ajouté: «Leurs Altesses Royales assisteront également à la cérémonie de dépôt de gerbes au Mémorial Neue Wache, avant de se joindre à la Cérémonie centrale du Souvenir au Parlement, où le prince de Galles prononcera un discours. «La Journée nationale du deuil sera cette année centrée sur l’amitié germano-britannique, qui s’est développée au cours des 75 années écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.» L’événement rend hommage à l’engagement allié à la libération de l’occupation nazie et à la reconstruction, la re-démocratisation et la réunification ultérieure de l’Allemagne. Il se souvient de toutes les victimes de la guerre et de la tyrannie. »La visite intervient après le 72e anniversaire du prince, qu’il a célébré samedi.

